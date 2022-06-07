想健康、養顏從吃對水果開始！美國營養師曝每日必吃7種水果

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）水果營養價值高，富有維生素、礦物質、抗氧化劑和纖維質，根據2021年澳洲的一份研究指出，與每天吃不到半份水果的人相比，每天至少吃兩份的人，罹患第二型糖尿病的風險低了近4成。但是水果種類這麼多，到底哪一種營養價值最高、對身體最有益呢？

水果是個取得容易，可作日常生活中重要的營養素來源之一，根據美國健康網站Eat This, Not That的整理報導，以下7種水果為營養師推薦的每日必吃水果：

草莓

草莓是一種用途廣泛、營養的水果，而且莓類水果不容易提升血糖，一份草莓大約是一又四分之一杯的份量，相當於15克碳水化合物和3克纖維質，很適合糖尿病患者和低碳飲食者。

此外，外皮紅紅的草莓更富含花青素，具有強大抗氧化、抗發炎能力，還可幫助抑制血糖上升，因而能降低罹患第二型糖尿病的風險。

藍莓

美味的藍莓總讓人一口接一口停不下來，含有維生素C外，亦富含維生素E、A、B，以及豐富的鉀、鐵、鋅、鈣等礦物質元素及幾種特殊的植化物，更具有抗氧化和抗發炎的功效。

尤其是野生藍莓的抗氧化劑更是一般藍莓的2倍，還能改善記憶力和延緩大腦老化。一項小型研究發現，連續三個月每天吃一杯新鮮藍梅可有效改善長者心理認知能力。

西瓜

清涼降火氣的西瓜最適合在炎炎夏季食用，含有礦物質鈣、磷、鐵、鉀、鈉、鎂、鋅等營養；紅紅的火肉富含茄紅素，具有很強的抗氧化力，所以有助心血管系統的健康；西瓜皮除了富含纖維質外，更含有對心臟健康有益的瓜胺酸。

李子

相較於新鮮李子，李子乾可能較易取得、便於保存，除了當零食吃，又可以添加於沙拉、冰沙裡來增加風味。

營養師表示，李子富含維生素B1、B2、菸鹼酸、B6，還能降低血液中膽固醇的含量，5至6顆的李子約含有3克纖維質；在一項研究也發現，每天5顆李子能提高全身骨礦物質密度，並減少骨質流失的風險。

香蕉

香蕉也是個相當方便攜帶的水果，也是個能快速增加飽足感、充飢的食物，也很適合運動前後食用。一根中等大小的香蕉約有27克的碳水化合物，且富含鉀和維生素B6。

而它唯一缺點就是2、3天就變黑變熟了，因此營養師建議可以當成烘培材料、放入麵包、蛋糕或鬆餅中，也可增添在沙拉中。

酪梨

很多人一想到水果，直覺就是糖分高，但酪梨可能會顛覆你的刻板印象。酪梨被譽為最營養的水果，富含單元不飽和脂肪酸、維生素C、E以及微量元素鎂，鉀，能抗發炎、降低膽固醇，且對心血管疾病等也都有幫助，而酪梨中的葉黃素、玉米黃素也有助於降低眼睛黃斑部病變、白內障等風險。

覆盆子

小小一顆卻含有大量的膳食纖維、抗氧化劑、花青素和維生素C，且熱量低，有助於控制體重、降低膽固醇和維持腸道健康。