暑假可以去哪玩？各國入境限制、解封程度報你知

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近幾個月隨全球疫苗覆蓋率提升，各國逐漸解封並歡迎觀光客入境，不過不同國家的規定都有所差異，生策會及生策中心統整最受台灣人歡迎的日、韓、泰國等地規定，讓你一次看懂去哪玩最方便！

根據生策會及生策中心，根據各國定義，完全疫苗接種為打完兩劑疫苗。不同國家針對入境開放對象、入境前與入境後等不同階段的管理都不見得相同，而觀光國家的完全疫苗接種與染疫比例情況也值得民眾注意。

日本

日本自2022年6月1日起已不限制入境對象類別，也就是無論有無完整接種都可入境，不過日本將入境國家區分為紅、黃、綠三區，並依不同區域實施不同檢測與隔離檢疫政策，而台灣符合綠色「低風險國家」，若團赴日觀光免篩檢、免隔離，也毋需出示疫苗接種證明。

日本目前完整接種率約為80.4%、全國人口染疫率約7%。

韓國

韓國部分，也是自2022年6月1日起不限制入境對象類別，不過入境者不論疫苗接種狀態，皆須提供24小時內的快篩或48小時內PCR的陰性證明，且於入境後第3天進行PCR，以及建議第6、7天進行快篩檢測。而隔離檢疫方面僅針對未接種或部分接種（只施打第一劑或施打第二劑超過180天）者進行7天隔離檢疫。

韓國目前疫苗完整接種率約為86.8%、全國人口染疫率約35.4%。

泰國

泰國部分，完整接種疫苗旅客，不再需要在到達前附件PCR檢測陰性的證明，也不再需要接受到達檢測。但仍需申請泰國通行證，並提供COVID-19疫苗接種證明和並1萬美金額度且涵蓋新冠肺炎的醫療保險（或持有泰國社保）的保單，入境後可自由前往泰國境內。

至於未完整接種疫苗的旅客，也無需在到達前附件PCR檢測陰性的證明，不再需要接受到達檢測，同樣要申請泰國通行證和擁有1萬美金額度且涵蓋新冠肺炎的醫療保險保單。不同的是需預訂5天的飯店，抵達泰國後，必須進行為期5天的隔離，並在第5天進PCR檢測。

泰國目前疫苗完整接種率約為75.3%。

新加坡

新加坡於2021年9月1日分批開放疫苗接種者旅遊通行證，2022年4月後進一步放寬，對完全接種者不限國籍完全開放，登機前不須提供檢驗證明、入境時無需檢測且入境後也無須隔離檢疫，未滿12歲兒童比照完全接種者。

新加坡目前完整疫苗接種率為85.3%，全國人口染疫率為22.4%。

美國

美國於2021年11月8日取消國際旅遊禁令重新開放邊境，允許疫苗完全接種且超過14天的外國籍人士入境，未完全接種者則需符合特定條件方可獲准進入。

美國目前完整疫苗接種率約65.9%，全國人口染疫率為25.2%。

其他國家

一、入境對象是否需完整接種疫苗

加拿大、歐盟（對非會員國國民）、紐西蘭、澳洲、新加坡：完全疫苗接種開放入境

英國、歐盟（對會員國國民）、馬來西亞：全面開放

越南：全面開放入境外籍人士不過須有可涵蓋COVID-19的醫療保險

歐盟亦將180天內染疫康復者納入入境開放對象。

二、入境前是否需附接種證明

新加坡、馬來西亞與加拿大：免除完全接種者的檢驗證明

英國、越南：不論疫苗接種狀態，入境者都不須提供任何檢驗資料

澳洲：不需事前提供檢驗證明

三、入境前是否需做入境檢測

紐西蘭、中國：入境皆須檢驗

新加坡、馬來西亞、澳洲部分地區：免入境檢測

四、入境後隔離規定

中國：入境者須進行集中隔離及居家健康監測，不同省市規定有所不同，多數為10+7天或14+7天。