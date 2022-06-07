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台灣2023年行事曆公布了　春節放10天清明連假5天

人事行政總處：2023年1月20日「小年夜」適逢星期五，原應於1月14日補行上班，考量當天又適逢112學年度大學學科能力測驗，恐因高中補課日數需增加1天，洽借考場更為困難，改於1月7日補行上班。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 14:00
照片由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

照片由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）人事行政總處今(7)日表示，行政院核定2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數有116天，3天以上連續假期共有7個，其中農曆春節假期有10天、兒童節及民族掃墓節有5天、和平紀念日、端午節和國慶日都有4天，開國紀念日與中秋節有3天。

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假；農曆除夕前一日為小年夜是上班日，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

然而，2023年1月20日「小年夜」適逢星期五，原應於1月14日補行上班，考量當天又適逢112學年度大學學科能力測驗，恐因高中補課日數需增加1天，洽借考場更為困難，改於1月7日補行上班。

人事總處表示，農曆除夕及春節，自1月21日(六)至1月24日(二)因含2日例假日，改自1月25日(三)至26日(四)進行補假，1月27日(五)調整放假，並於2月4日(六)補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

人事總處說，各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

台灣2023年行事曆公布了　春節放10天清明連假5天

2023年行事曆由人事行政總處提供
行事曆
日曆表
人事行政總處

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更新時間 : 2022-06-07 14:57 GMT+08:00

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