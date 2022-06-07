〈財經主筆室〉台灣虎年生育率與結婚數恐再創新低　教育部8月提高育兒津貼

教育部日前宣布從8月起，2歲至未滿5歲育兒津貼將提高到5, 000元，第二胎及第三胎同樣也有提高津貼額度，預計約有45. 9萬名幼兒受益，此舉被視為新手爸媽的小確幸？但要能真正減緩「 低出生率」，增加補助育兒津貼似乎不夠， 政府顯然仍要多加把勁才行，否則台灣人口負成長只會越來越嚴重。

教育部表示，從今年的8月起，2歲至未滿5歲的育兒津貼將提高至 每月5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元， 以減輕爸爸媽媽們養育子女的負擔， 育兒津貼各月份將由各地方政府受理申請的次月月底前，按月撥付。

其實，這只是政府為搶救「世界倒數第一」生育率的措施之一。去年 5月行政院也拍板增加100億元年度預算，推動三大政策，包括： 放寬育嬰留停及調整工時彈性、增加產檢次數及項目、 擴大不孕症試管嬰兒補助方案。三大政策在去年7月就上路實施。

政府雖然積極挽救出生率，各地方政府也紛紛加碼補貼鼓勵生育， 但結果似乎成效不彰，近年新生兒人數一年比一年低，尤其， 今年虎年恐將再創下歷史新低紀錄。

根據內政部人口統計資料，2020年台灣新生兒出生數共16萬5 ,249人，創下史上最低的出生人口數，不僅如此，2020年死 亡人數比出生人數還多7,907人，年自然增加率為負千分之0. 34，台灣人口首度呈現負成長。

2021年明顯更慘，新生兒出生人數跌破16萬人，總計只有15 萬3,820人，再次創下台灣史上新低紀錄。值得注意的是，20 21年死亡人數比出生人數還要多了2萬9,912人， 年自然增加率增加至負千分之1.27，人口負成長明顯更為嚴重。

2020年台灣人口正式邁入負成長之時， 許多民團組織包括婦女新知及彭婉如基金會在內的托育催生聯盟， 當時就表示，政府加碼育兒津貼的政策沒辦法鼓勵生育。而長期推動0～6歲平價公共教保服務的托育催生聯盟也表示， 對於生育率的結果 「不意外」，並大膽預測2020年可能還不是 最低的數字，指出「台灣父母生孩子受到生肖影響很深，2022年 是虎年，過兩年的數字可能又會再創新低」。

這個大膽預測如今確實獲得印證，2021年新生兒跌破16萬人， 年自然增加率擴大為負千分1.27，而2022年前4月的新生兒 出生數僅為4萬6,764人，如果以這個數字來預估， 今年的新生兒出生人數可能要跌破15萬人，全年新生兒大約僅在1 4萬人出頭，將再創台灣史上的新低， 虎年導致新生兒出生率降低威力的確不小。

再者，今年前4個月的死亡人數比新生兒數字還要多1萬6,971 人之多，短短4個月已達去年全年2萬9,912人的56.73% ，今年前4月的年增加率達負0.73，依這個比例計算， 預估今年全年年增加率將達負2以上。

根據2021年美國中情局發表的全球總合生育率預測報告指出， 台灣的生育率名列全球倒數第一。很多年輕人抱怨「低薪」、「 房價、物價太高」是不想生的主因，也有許多人為了自我實現、 工作職涯等規劃沒有育兒打算。加上新冠疫情今年在台灣大爆發， 許多人面臨收入銳減、被資遣等影響，也讓人打消生小孩念頭， 看樣子今年新生兒出生數字會很難看。

不僅年輕人不想生小孩，如今年輕人連婚都不想結了？據統計，20 20年全年結婚對數僅12萬1,702對，創下11年來新低紀錄 ，2021年結婚對數更是跌破12萬對，全年結婚對數僅11萬4 ,606對，而2022年前4月的結婚對數為3萬6,877對， 以前4月結婚對數預估，全年結婚對數有可能跌破11萬對。

為了鼓勵生育，政府也多次推出生育相關補助，包含育兒津貼、 產檢補助、產檢假增加等措施，但人口出生率還是直直落， 顯然低薪、高房價壓力不僅讓年輕人不想生小孩外， 如今是連婚都不想結了， 政府搶救人口大作戰似乎得全面性加把勁努力才行！