重現經典音樂鐘水車之清脆聲 台灣國姓糯米橋喜奪園冶獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為重現經典、再創新貌，營造出舒適友善的休憩空間， 行政院農業委員會水土保持局7日表示，國姓鄉糯米橋休閒農業區內經典的音樂水車經重新修復， 搭配景觀綠美化與步道，期盼讓每一位到訪的遊客能隨著悠揚鐘聲，與糯米橋音樂水車再創美好回憶；今(2022)年榮獲公共建築景觀類獎項肯定。

糯米橋休閒農業區發展協會常務理事梅峻譯表示，國姓鄉北港村因水利開發早，水車灌溉系統完整，有著「水車故鄉」的美譽，而當地音樂水車更是九二一震災後居民胼手胝足重建家園的精神象徵，被盛讚為全台13座音樂水車中最悅耳動聽的一座。

梅峻譯提到，這次在水保局農村再生的協助下，修復因年久損壞而停止轉動的音樂水車，重現每到整點時分便會敲響旋律多變的清脆鐘聲，因其坐落在北港溪畔，透過峽谷回音效應更顯得餘音繚繞，不僅展現獨特的水車人文意象，透過預約導覽更可深度了解在地多元產業、遊訪鄰近市集與人文景點，成為豐富完整的糯米橋遊憩動線及內涵。

水保局南投分局長陳榮俊說明，「音樂水車修繕工程」所在的糯米橋休區是國內重要的體驗旅遊區，這次除修復音樂水車外，更加值營造周邊環境，透過景觀綠美化與友善步道，串聯縣定古蹟糯米橋及周邊熱門景點。當整點時刻來臨，可見流水推動水車大輪，悠悠鐘聲由重重綠意中流瀉而出，兩旁橘紅色炮仗花海垂掛，艷紅音樂鐘動人旋律縈繞古樸水車，帶領遊客走進如夢似幻的迷人意境。另外，國姓鄉公所也在今年2月完成糯米橋夜間光廊工程，讓入夜後的糯米橋與音樂水車展現出獨特的浪漫氛圍，儼然已成為許多遊客的熱門打卡景點。

水保局長李鎮洋表示，糯米橋休區內有多家休閒農場、咖啡館、特色餐廳與民宿，合力開發了四大特色體驗遊程。無論是到百勝村體驗親手烘豆、啜飲精品咖啡的愜意，還是到糯米橋咖啡工坊雕塑療癒的小品真柏盆栽，或是到阿坤香茅工坊享受香茅油足浴與製作香茅絲瓜皂的樂趣，到新豐農場手作冷泉米爆米香等，都是絕佳選擇，夜宿國姓還可欣賞每晚9點登場的藝術光廊，精彩的光影投射為糯米橋及音樂水車園區妝點著浪漫氛圍。歡迎國人透過休區單一窗口，洽詢預約當季的推薦遊程及體驗活動。(遊程體驗聯絡人：梅先生0938-997203／協會聯絡人：黃先生0928-338671)。

音樂水車園區結合周邊豐富水資源地理、景觀綠美化及友善環境，營造出寬闊舒適的休憩空間。(照片來源：行政院農業委員會水土保持局提供)