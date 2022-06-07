台灣首座地下美術館！北美館擴建案斥資超過50億　地下新媒體跨域展演空間預計2027年完工

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣首座地下美術館！北美館擴建案將以花博公園為基地，打造兼顧自然人文的地下新媒體與跨領域展演空間，預計於2027年完工。

北美館成立於1983年，為台灣第一座現當代美術館，將於明年屆滿40週年，面臨當前藝術的發展演變，以及國內外美術館舍的競爭與挑戰，館方已於近日公布改造畫，將由劉培森建築師事務所與福清營造股份有限公司組成團隊打造台灣首座地下美術館，盼解決展覽、教育及公眾服務等空間不足的現狀，成為未來新類型藝術需求的空間。

北美館表示計畫以「花博公園美術園區」為基地，施工範圍62,542平方公尺、總樓地板面積44,576平方公尺，主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築。新館地面為公園綠地，地下是新媒體與跨領域展演空間，兼顧藝術體驗與自然休憩。總經費52.34億，預計於2027年竣工。

日本景觀設計師宮城俊作將出任顧問，代表作包含世界遺產平等院中鳳翔館的庭園設計，以及銀座區域最大的開放式屋頂花園（GINZA SIX）等，宮城俊作一向強調與自然環境相得益彰整體和諧的美，以及順應綠植與水的力量。主張以自然的園林風格為設計導向，藉以與人為的藝術品創造更融洽的互動關係。

劉培森形容，「美術館有如河畔邊的蓮藕，透過孔隙引入光源。」針對藝術園區規劃了白天與晚上的不同視覺體驗：白天的太陽讓戶外公園沐浴在自然光下，並在建物、結構和樹木的錯落間，呈現出不同光影效果並漫射至地下美術館的公共空間；夜間透明結構量體則成為界定空間的視覺焦點光箱戶外照明將進行分級，於最小限度影響自然的狀態下，提供柔性的光環境，同時保留大量夜晚的黑，締造具有都市氛圍和自然品質的體驗。

館方強調，地下展演空間的設計除了美術館專業機能的硬體建制之外，展間黑白盒子之間的串連結合，如何創造展場空間最大的尺度或可能型態，亦是設計的著重重點；另一方面，顧及當代藝術創作媒材的多樣性，例如可能使用到各式影音聲光多媒體甚至是氣體或液體等，因此展間設計也將預先考量並賦予各種異質媒介的乘載與整合能力。

另外，考量中山北路之於臺北市深具歷史文化的代表意涵，故而將貨車出入口設置於北側新生北路三段；汽、機車地下停車場配置於基地的南側，出入口位於民族東路分岔口的單行道，預計將路寬8公尺拓寬至10公尺三線道，並沿基地內縮闢建2.4公尺的人行步道，降低民族東路交通之負載量。

以上圖片由北美館提供