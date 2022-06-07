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台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」

➤台鐵去年(2021年) 推出首波「EMU900型立體造型一卡通」，創下46秒完售的秒殺紀錄。今年再與一卡通公司合作，以台鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，開發首款擬真版的立體便當造型儲值卡。➤「小美冰淇淋3D造型悠遊卡」具體而微地刻劃每一個細節，連小湯匙配件都一應俱全，搭配金色鑰匙圈，方便隨身攜帶。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 11:21
台鐵「排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實的便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜都...

台鐵「排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實的便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜都...

延伸閱讀:　台灣退休失智駕駛端午忘記加班要「請假」 台鐵溫馨配合完成心願

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台鐵今天(7日) 宣布再與一卡通公司合作，開發首款台鐵招牌八角形排骨便當造型的儲值卡，栩栩如生，將於9日開賣。

台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」

台鐵發布新聞稿，去年(2021年) 推出首波「EMU900型立體造型一卡通」，創下46秒完售的秒殺紀錄。今年再與一卡通公司合作，以台鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，開發首款擬真版的立體便當造型儲值卡。

台鐵說，「排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實的便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生。

台鐵將於9日鐵路節在台鐵車站各門市和網路商店開賣「排骨便當造型一卡通」，每組售價新台幣390元，每人每次限購3組，網路商店單筆消費滿1500元可享免付運費優惠。

另外一方面，經典台灣冰淇淋的代表—小美冰淇淋即將變身悠遊卡，讓這份從小吃到大的清涼，與你在即將到來的炎炎夏日中隨身相伴。

台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」

圖/悠遊卡公司

根據悠遊卡公司介紹，第一杯小美冰淇淋誕生在1948年，至今已經超過70年，是台灣第一款本土自製的冰淇淋，一推出就一炮而紅，直至今日依舊熱銷，不但是伴隨大家成長的記憶，也是引領流行的潮流冰品品牌，廣告歌曲「小美冰淇淋、小美冰淇淋，營養豐富味道好」更是每個人都琅琅上口，不需思索就可以來上一段。

「小美冰淇淋3D造型悠遊卡」具體而微地刻劃每一個細節，連小湯匙配件都一應俱全，搭配金色鑰匙圈，方便隨身攜帶將自5月31日11時起至6月6日止，在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時不限量預購，每個售價290元，把握每天小小的美好，就從擁有「小美冰淇淋3D造型悠遊卡」開始。

台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」

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台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」圖/悠遊卡公司
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更新時間 : 2022-06-07 14:57 GMT+08:00

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