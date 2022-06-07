台灣桃園首座海象監測站啟用　鄭文燦與日本Xpark簽署海洋動物救援意向書

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園市政府市長鄭文燦昨(6)日與台灣橫濱八景島公司（Xpark）董事長荒川潤及海洋保育署共同簽署「草漯沙丘環境教育設施場所認證、桃園海象監測站揭牌暨海洋野生動物緊急救援」合作意向書。隨後在白玉海灘上，野放去(2021)年11月受傷擱淺的綠蠵龜「BOSS」以實際行動落實環境與生命教育。

桃園市長鄭文燦表示，在環境教育的成果上，市府將閒置已久的觀音濱海遊憩區舊遊客中心，活化轉型為草漯沙丘觀音展示館，並積極輔導在地社區於今（2022）年1月取得環境教育設施場所認證，並成立里海學堂培育解說人才及種子教師。截至目前為止，海管處共計在桃園海岸設置5處環教認證場所，包括許厝港濕地、觀新藻礁、新屋石滬及海洋客家牽罟文化館，而6日揭牌的草漯沙丘環境教育場所，為桃園海岸第5處、全市第30處環境教育設施場所。此外，市府也在潮音海、白沙屯等2條觀景步道，設置停車場及景觀廁所，提供完善的遊憩環境。

鄭文燦談到，首座觀音白玉站正式啟用，不但可瞭解海象、洋流及海漂垃圾，也可應用於海洋生物救援、輪船漏油及漁船擱淺監測等；此外，市府也在11處河川出海口設置水質處監測站，致力守護海岸生態。

在簽署海洋野生動物救援合作意向書時，鄭文燦表示，目前桃園共成立16隊海岸巡護隊及3隊潛水隊，海洋志工們不只清除海洋垃圾，也協助推動海洋教育及海洋生物救援，並發現鯨豚及海龜擱淺情況。因此市府與Xpark共同簽署海洋野生動物緊急救援合作意向書，期盼未來透過Xpark專業獸醫團隊及先進的醫療設備，就地治療、就地野放，提高海洋生物救援成功率。

行政院海洋委員會海洋保育署長黃向文表示，過去海洋生物救援主要是透過公部門、博物館及學校合作進行，今日桃園市政府所簽署的海洋野生動物救援合作意向書，則將救援網絡延伸至民間專業機構，相信可讓更多民眾瞭解海洋生物救援行動，也可增加救援活存率及野放率，期盼未來將此合作模式推及更多地方。

交通部中央氣象局長鄭明典表示，觀音白玉站為桃園首座海象監測站啟用後，可透過先進的雷達遙測技術，全天候自動監測風速、風向、浪高、波浪週期及浪向等即時海象資訊，監測範圍為半徑20公里，觀測週期長達30分鐘，比傳統定點觀測具有更多優點，國際上也正在開發更多新的應用，期盼未來展現海象監測站的警示及決策參考功能。

國立中央大學副校長吳瑞賢表示，未來海岸的永續治理，一方面需要有科學資料，另一方面也需要人文的參與。上週中央大學在科技部主導下成立「台灣永續棧」，不但可讓地方居民觀看相關科學資料，也扮演人文關懷角色。

Xpark董事長荒川潤表示，與桃園市政府簽署的合作備忘錄只是開端，未來台灣橫浜八景島公司將持續與海洋委員會、桃園市政府合作，為海洋污染、海洋保育與社區營造共同努力，讓台灣的海洋更具生機與多樣性，期許在疫情趨緩後，讓更多愛護海洋的日本人也能來台灣見證福爾摩沙之美。

最後，由Xpark專業保育人員帶領著小朋友，眾人在白玉海灘上共同見證，將去（2021）年11月28日在桃園圳頭海岸淨灘過程中所救援的綠蠵龜「Boss」 送回海洋，以實際行動落實環境與生命教育，共同守護海洋。

桃園市政府市長鄭文燦昨(6)日與台灣橫濱八景島公司（Xpark）董事長荒川潤及海洋保育署共同簽署「草漯沙丘環境教育設施場所認證、桃園海象監測站揭牌暨海洋野生動物緊急救援」合作意向書。(照片由桃園市政府提供)

(照片由桃園市政府提供)

由Xpark專業保育人員帶領著小朋友，眾人在白玉海灘上共同見證，將去（2021）年11月28日在桃園圳頭海岸淨灘過程中所救援的綠蠵龜「Boss」 送回海洋，以實際行動落實環境與生命教育，共同守護海洋。(照片由桃園市政府提供)