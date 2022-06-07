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台灣桃園首座海象監測站啟用　鄭文燦與日本Xpark簽署海洋動物救援意向書

鄭文燦：首座觀音白玉站正式啟用，不但可瞭解海象、洋流及海漂垃圾，也可應用於海洋生物救援、輪船漏油及漁船擱淺監測等；此外，市府也在11處河川出海口設置水質處監測站，致力守護海岸生態。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 10:38
桃園市長鄭文燦與貴賓首先為草漯沙丘地質公園環境教育場所認證揭牌。(照片由桃園市政府提供)

桃園市長鄭文燦與貴賓首先為草漯沙丘地質公園環境教育場所認證揭牌。(照片由桃園市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園市政府市長鄭文燦昨(6)日與台灣橫濱八景島公司（Xpark）董事長荒川潤及海洋保育署共同簽署「草漯沙丘環境教育設施場所認證、桃園海象監測站揭牌暨海洋野生動物緊急救援」合作意向書。隨後在白玉海灘上，野放去(2021)年11月受傷擱淺的綠蠵龜「BOSS」以實際行動落實環境與生命教育。

桃園市長鄭文燦表示，在環境教育的成果上，市府將閒置已久的觀音濱海遊憩區舊遊客中心，活化轉型為草漯沙丘觀音展示館，並積極輔導在地社區於今（2022）年1月取得環境教育設施場所認證，並成立里海學堂培育解說人才及種子教師。截至目前為止，海管處共計在桃園海岸設置5處環教認證場所，包括許厝港濕地、觀新藻礁、新屋石滬及海洋客家牽罟文化館，而6日揭牌的草漯沙丘環境教育場所，為桃園海岸第5處、全市第30處環境教育設施場所。此外，市府也在潮音海、白沙屯等2條觀景步道，設置停車場及景觀廁所，提供完善的遊憩環境。

鄭文燦談到，首座觀音白玉站正式啟用，不但可瞭解海象、洋流及海漂垃圾，也可應用於海洋生物救援、輪船漏油及漁船擱淺監測等；此外，市府也在11處河川出海口設置水質處監測站，致力守護海岸生態。

在簽署海洋野生動物救援合作意向書時，鄭文燦表示，目前桃園共成立16隊海岸巡護隊及3隊潛水隊，海洋志工們不只清除海洋垃圾，也協助推動海洋教育及海洋生物救援，並發現鯨豚及海龜擱淺情況。因此市府與Xpark共同簽署海洋野生動物緊急救援合作意向書，期盼未來透過Xpark專業獸醫團隊及先進的醫療設備，就地治療、就地野放，提高海洋生物救援成功率。

行政院海洋委員會海洋保育署長黃向文表示，過去海洋生物救援主要是透過公部門、博物館及學校合作進行，今日桃園市政府所簽署的海洋野生動物救援合作意向書，則將救援網絡延伸至民間專業機構，相信可讓更多民眾瞭解海洋生物救援行動，也可增加救援活存率及野放率，期盼未來將此合作模式推及更多地方。

交通部中央氣象局長鄭明典表示，觀音白玉站為桃園首座海象監測站啟用後，可透過先進的雷達遙測技術，全天候自動監測風速、風向、浪高、波浪週期及浪向等即時海象資訊，監測範圍為半徑20公里，觀測週期長達30分鐘，比傳統定點觀測具有更多優點，國際上也正在開發更多新的應用，期盼未來展現海象監測站的警示及決策參考功能。

國立中央大學副校長吳瑞賢表示，未來海岸的永續治理，一方面需要有科學資料，另一方面也需要人文的參與。上週中央大學在科技部主導下成立「台灣永續棧」，不但可讓地方居民觀看相關科學資料，也扮演人文關懷角色。

Xpark董事長荒川潤表示，與桃園市政府簽署的合作備忘錄只是開端，未來台灣橫浜八景島公司將持續與海洋委員會、桃園市政府合作，為海洋污染、海洋保育與社區營造共同努力，讓台灣的海洋更具生機與多樣性，期許在疫情趨緩後，讓更多愛護海洋的日本人也能來台灣見證福爾摩沙之美。

最後，由Xpark專業保育人員帶領著小朋友，眾人在白玉海灘上共同見證，將去（2021）年11月28日在桃園圳頭海岸淨灘過程中所救援的綠蠵龜「Boss」 送回海洋，以實際行動落實環境與生命教育，共同守護海洋。

台灣桃園首座海象監測站啟用　鄭文燦與日本Xpark簽署海洋動物救援意向書

桃園市政府市長鄭文燦昨(6)日與台灣橫濱八景島公司（Xpark）董事長荒川潤及海洋保育署共同簽署「草漯沙丘環境教育設施場所認證、桃園海象監測站揭牌暨海洋野生動物緊急救援」合作意向書。(照片由桃園市政府提供)

台灣桃園首座海象監測站啟用　鄭文燦與日本Xpark簽署海洋動物救援意向書

(照片由桃園市政府提供)

台灣桃園首座海象監測站啟用　鄭文燦與日本Xpark簽署海洋動物救援意向書

由Xpark專業保育人員帶領著小朋友，眾人在白玉海灘上共同見證，將去（2021）年11月28日在桃園圳頭海岸淨灘過程中所救援的綠蠵龜「Boss」 送回海洋，以實際行動落實環境與生命教育，共同守護海洋。(照片由桃園市政府提供)
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更新時間 : 2022-06-07 14:56 GMT+08:00

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