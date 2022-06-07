抗衡中國海上行動憂台灣有事 日本《骨太方針》罕見納台灣、另自衞隊現職人員今夏將駐台傳言外交部回應

原始發佈時間：2022/6/7 10:10

首次更新時間：2022/6/7 12:10

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）日媒報導，為抗衡中國與日俱增的海上行動及擔憂台灣遭遇中國攻擊，日本防衛省預計成立統一指揮陸海空自衛隊部隊運用的統合司令官，以及支持統合司令官的統合司令部。另日前有媒體報導，日本擬於今年派遣自衞隊現職人員駐台事，由於事涉日本政府內部作業，台灣外交部7日表示不作評論。

中央社引用日本共同社報導，指政府相關人士透露，防衛省主要是考慮到中國的海洋行動增強，擔心「台灣有事」，另也須因應太空、網路、電磁波等的安全保障新領域，因此防衛省認為有必要新成立一個專門的運用部隊職位，以提高機動力。據悉，防衛省目前正在研議負責該任務組織的型態及運作地點等。

日本政府年底前將修訂外交暨安全保障政策的長期指針「國家安全保障戰略」、「防衛大綱」及「中期防衛力整備計畫」等3大國防文書，正在協調這3大國防文書當中也載入創設統合司令官一事。

台灣罕被納入《骨太方針》

另根據共同社報導，日本自民黨6日通過了政府制定的經濟財政運作方向《骨太方針》草案，其中焦點之一的防衛經費尚未寫明增額幅度，另也罕見加註「台海和平穩定重要性」的表述。草案7日將在內閣會議上敲定。

台灣自由報導指出，日本《骨太方針》是每年指出政府重要課題和翌年度預算編列方向的方針，政務調查會秘書長木原稔表示，將涉台表述加入到《骨太方針》內實屬罕見，週一的會議上也有一部分人認為應將「加註」升級成「文本」。

日本擬派遣防衛省現役文官駐台

中央社引用產經新聞獨家消息報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台。不過，派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，如此一來，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

針對日本計劃在今年夏季派遣防衛省現役文官駐台一事，台灣外交部回應，事涉日本政府內部作業，台灣外交部表示不作評論，同時籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值。

外交部也說，台灣政府對於日本政府近日多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。