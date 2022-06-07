Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端

  125
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 10:04
台北市第15期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統於今明兩（7、8）日上午9時至下午5時開放預約。

台北市第15期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統於今明兩（7、8）日上午9時至下午5時開放預約。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市第15期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統於今明兩（7、8）日上午9時至下午5時開放預約，13日至19日提供接種，疫苗種類包含兒童BNT疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端。

台北市衛生局表示，第15期疫苗共提供6萬1375名額，其中兒童BNT提供7190名額及兒童莫德納570名額，鼓勵尚未完成接種之兒童家長善加利用預約，儘快安排兒童完成接種提升保護力，避免感染後中重症及死亡風險。此外，衛生局提醒確診者建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

　　第15期預約平台服務對象包含：

  • 5-11歲第1劑兒童BNT疫苗
  • 6-11歲第1劑莫德納疫苗
  • 12-64歲第1、2劑或追加劑(追加劑BNT為12歲以上、莫德納為18歲以上、高端為20歲以上)
  • 65歲以上長者(含55歲原住民)第1、2劑、追加劑或第2次追加劑

衛生局說明，待完成線上預約後，系統將於9日發送簡訊通知，6月13日至6月19日提供接種服務，另32家醫院開設特別門診計有1萬1558名額，民眾可逕洽醫院預約管道掛號，但提醒民眾請勿於平台及醫院特別門診重複預約。

另外，若預約後確定無法前往接種，可於開放預約期間至系統取消該期預約名額；若開放預約期間結束後，可電洽預約之院所取消。

為鼓勵長者踴躍前往接種，30日前凡65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2劑、追加劑、第2次追加劑均有500元禮劵及2劑快篩劑。

北市2處中型接種站6月6日至6月12日現場掛號

因應本土疫情仍在高原期，考量部分民眾無法上網預約，開放臺北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站現場掛號，因疫苗及醫療量能有限，現場掛號均有名額限制，請大家踴躍上網預約，亦可避免人潮聚集。
兒童BNT
兒童疫苗
BNT兒童疫苗
莫德納疫苗
高端

相關新聞

BNT兒童疫苗再到貨33多萬劑　6/1起北中南設立5-11歲疫苗大型接種站
BNT兒童疫苗再到貨33多萬劑　6/1起北中南設立5-11歲疫苗大型接種站
2022/05/30 17:06
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
2022/05/23 18:11
白宮專家：預計數週內 美國FDA將批准5歲以下兒童接種莫德納疫苗
白宮專家：預計數週內 美國FDA將批准5歲以下兒童接種莫德納疫苗
2022/05/23 10:28
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
2022/05/18 17:24
美國FDA通過輝瑞BNT緊急授權　批准5至11歲兒童可打追加劑
美國FDA通過輝瑞BNT緊急授權　批准5至11歲兒童可打追加劑
2022/05/18 12:12

更新時間 : 2022-06-07 14:56 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我