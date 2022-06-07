台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市第15期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統於今明兩（7、8）日上午9時至下午5時開放預約，13日至19日提供接種，疫苗種類包含兒童BNT疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端。

台北市衛生局表示，第15期疫苗共提供6萬1375名額，其中兒童BNT提供7190名額及兒童莫德納570名額，鼓勵尚未完成接種之兒童家長善加利用預約，儘快安排兒童完成接種提升保護力，避免感染後中重症及死亡風險。此外，衛生局提醒確診者建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

第15期預約平台服務對象包含：

5-11歲第1劑兒童BNT疫苗

6-11歲第1劑莫德納疫苗

12-64歲第1、2劑或追加劑(追加劑BNT為12歲以上、莫德納為18歲以上、高端為20歲以上)

65歲以上長者(含55歲原住民)第1、2劑、追加劑或第2次追加劑

衛生局說明，待完成線上預約後，系統將於9日發送簡訊通知，6月13日至6月19日提供接種服務，另32家醫院開設特別門診計有1萬1558名額，民眾可逕洽醫院預約管道掛號，但提醒民眾請勿於平台及醫院特別門診重複預約。

另外，若預約後確定無法前往接種，可於開放預約期間至系統取消該期預約名額；若開放預約期間結束後，可電洽預約之院所取消。

為鼓勵長者踴躍前往接種，30日前凡65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2劑、追加劑、第2次追加劑均有500元禮劵及2劑快篩劑。

北市2處中型接種站6月6日至6月12日現場掛號

因應本土疫情仍在高原期，考量部分民眾無法上網預約，開放臺北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站現場掛號，因疫苗及醫療量能有限，現場掛號均有名額限制，請大家踴躍上網預約，亦可避免人潮聚集。