台灣健康「卡洛琳」菊花種苗重現原產地 成功挽救近千萬切花產值

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）菊花是台灣生產的大宗花卉品項之一，行政院農業委員會種苗改良繁殖場攜手彰化田尾鄉農會於今(7)日表示，國產紅色多花菊花品種「卡洛琳」種苗自回歸彰化縣田尾鄉試種後，從2020年1成的切花收成率恢復至2021年已達8成的水準，成功挽救近千萬的切花產值。

種苗場表示，根據2020年農委會的統計數據，全臺菊花種植面積約有599公頃，彰化縣田尾鄉就囊括578公頃，每10枝國產菊花中，至少有9枝是出自田尾花農之手，是在地重要的生產花卉。其中紅色多花的「卡洛琳」品種因其花瓣色澤呈現亮麗紫紅，在小花系列深受好評，為彰化田尾重要的地方特色品系。然而，近年來該品種田間栽培的罹病折損率近9成，持續困擾栽培農民，使其血本無歸。

種苗場指出，經過調查檢測，導致「卡洛琳」品種田間存活大減的原因，在於該品種採穗母株長期未更新而弱化，田間栽培植株多複合感染菊花病毒，包括菊花嵌紋病毒(Chrysanthemum virus B, CVB)及菊花矮化病毒(Chrysanthemum stunt viroid, CSVd)等病害，尤其罹染CVB的菊花，對土棲性病害的耐受性降低，在採收前植株生長勢衰退，甚至萎凋病嚴重發生。因此，於2019年起，積極與田尾鄉農會針對退化的菊花品種進行種苗健化行動，經組織培養莖頂組織、病毒檢定篩選及去病毒技術，2020年回歸產地生產健康無特定病毒的「卡洛琳」種苗，2021年達到8成的收成率，讓「卡洛琳」品種得以延續，閃耀重現。

種苗場表示，田尾國產觀賞菊花的產業重現，是對於在地長期產業問題的解決，將持續關注與提升田尾菊花的栽培收成率。同時，這也是解決目前眾多無性繁殖作物種苗問題的開端，健康種苗是作物栽培的根本，落實健康五環概念（水、介質、人員、環境、種苗），是種苗繁殖與作物栽培的基本觀念，提升台灣種苗產業之水準與競爭力。

圖片行政院農業委員會種苗改良繁殖場提供