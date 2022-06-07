Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣健康「卡洛琳」菊花種苗重現原產地 成功挽救近千萬切花產值

種苗場：紅色多花的「卡洛琳」品種因其花瓣色澤呈現亮麗紫紅，在小花系列深受好評，為彰化田尾重要的地方特色品系。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 09:36
紅色多花的「卡洛琳」品種因其花瓣色澤呈現亮麗紫紅，在小花系列深受好評，為彰化田尾重要的地方特色品系。(照片由行政院農業委員會種苗改良繁殖場...

紅色多花的「卡洛琳」品種因其花瓣色澤呈現亮麗紫紅，在小花系列深受好評，為彰化田尾重要的地方特色品系。(照片由行政院農業委員會種苗改良繁殖場...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）菊花是台灣生產的大宗花卉品項之一，行政院農業委員會種苗改良繁殖場攜手彰化田尾鄉農會於今(7)日表示，國產紅色多花菊花品種「卡洛琳」種苗自回歸彰化縣田尾鄉試種後，從2020年1成的切花收成率恢復至2021年已達8成的水準，成功挽救近千萬的切花產值。

種苗場表示，根據2020年農委會的統計數據，全臺菊花種植面積約有599公頃，彰化縣田尾鄉就囊括578公頃，每10枝國產菊花中，至少有9枝是出自田尾花農之手，是在地重要的生產花卉。其中紅色多花的「卡洛琳」品種因其花瓣色澤呈現亮麗紫紅，在小花系列深受好評，為彰化田尾重要的地方特色品系。然而，近年來該品種田間栽培的罹病折損率近9成，持續困擾栽培農民，使其血本無歸。

種苗場指出，經過調查檢測，導致「卡洛琳」品種田間存活大減的原因，在於該品種採穗母株長期未更新而弱化，田間栽培植株多複合感染菊花病毒，包括菊花嵌紋病毒(Chrysanthemum virus B, CVB)及菊花矮化病毒(Chrysanthemum stunt viroid, CSVd)等病害，尤其罹染CVB的菊花，對土棲性病害的耐受性降低，在採收前植株生長勢衰退，甚至萎凋病嚴重發生。因此，於2019年起，積極與田尾鄉農會針對退化的菊花品種進行種苗健化行動，經組織培養莖頂組織、病毒檢定篩選及去病毒技術，2020年回歸產地生產健康無特定病毒的「卡洛琳」種苗，2021年達到8成的收成率，讓「卡洛琳」品種得以延續，閃耀重現。

種苗場表示，田尾國產觀賞菊花的產業重現，是對於在地長期產業問題的解決，將持續關注與提升田尾菊花的栽培收成率。同時，這也是解決目前眾多無性繁殖作物種苗問題的開端，健康種苗是作物栽培的根本，落實健康五環概念（水、介質、人員、環境、種苗），是種苗繁殖與作物栽培的基本觀念，提升台灣種苗產業之水準與競爭力。

台灣健康「卡洛琳」菊花種苗重現原產地 成功挽救近千萬切花產值

圖片行政院農業委員會種苗改良繁殖場提供
菊花
彰化
田尾
種苗改良繁殖場

相關新聞

台灣陸域風機輪轉滿20年！有何貢獻？又有何爭議？風機營建龍頭甘苦談
台灣陸域風機輪轉滿20年！有何貢獻？又有何爭議？風機營建龍頭甘苦談
2022/04/12 16:09
【就是想逃!】確診婦多次逃離負壓隔離病房　台灣彰化地院判拘役50天
【就是想逃!】確診婦多次逃離負壓隔離病房　台灣彰化地院判拘役50天
2022/04/04 14:39
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
2022/03/29 14:14
【另類台灣第一】妻子欠繳ETC通行費　法務部行政執行署拍賣老公房屋清償
【另類台灣第一】妻子欠繳ETC通行費　法務部行政執行署拍賣老公房屋清償
2022/01/07 15:24
更新【力拚台灣第7都】不受林智堅影響•彰化縣改制計畫書送達內政部 「盼與台中市互補」
更新【力拚台灣第7都】不受林智堅影響•彰化縣改制計畫書送達內政部 「盼與台中市互補」
2021/12/29 11:48

更新時間 : 2022-06-07 14:56 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我