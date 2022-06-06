熬過冷戰熬不過俄烏大戰？美國駐俄大使喊話普丁：美俄不能斷交

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國入侵烏克蘭，讓美俄關係再度降至冰點。兩國關係經過反覆的冷卻、回溫，再急凍，這回幾乎撕破臉了，還能冰釋前嫌嗎？ 美國駐俄大使蘇利文（John J. Sullivan）喊話，別，別說斷就斷。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將俄烏戰爭視為俄國歷史的轉捩點，是蘇聯1991年瓦解以來屢遭美國霸權欺凌的終極反抗。如今俄國表示，後蘇聯時代與西方的「逢場作戲」，已然結束。

根據路透，蘇利文接受俄羅斯國營媒體TASS訪問時呼籲，美俄萬萬不可斷絕外交關係，必須維持溝通管道。

翻開歷史，自1933年美國與蘇聯建交以來，美俄即便經歷了重重危機、間諜醜聞、冷戰時期的劍拔弩張，都未曾走到斷交這一步。然而，蘇利文的擔憂並非沒有原因。

蘇利文提到，克里姆林宮一再釋出有意關閉美國大使館、與美國斷交的訊息，再加上俄國外交部6日召來位於莫斯科總部各家美國媒體的頭頭，要討論美國不友善行動所招致的後果，在在加深了這類擔憂。

上月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才打趣表示，要把美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的一首歌曲《We Are Never Ever Getting Back Together》（我們再也回不去了），送給普丁。被問及此事時，蘇利文說道，「但我們也不會貿然分手。」

蘇利文指出，除非美方認為局勢太險，駐俄大使館怕是無法再運作了，否則絕不會輕言閉館。至於雙方還能如何走下去？今年62歲的蘇利文坦言，他難以洞悉，只盼有朝一日能看見美俄和解。但只怕今生無望。