Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

沒戲唱了！華納兄弟擬刪除安柏赫德水行俠2全畫面 電影將於明年3月上映

外界普遍認知安柏赫德還剩下約10分鐘左右的登場鏡頭，然而最新的媒體報導則指出，劇情安排的部分有可能讓其飾演的梅拉公主在片頭時難產而死，順理成章讓安柏赫德在整部電影的戲份移除。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/06/06 18:17
安柏赫德（Amber Heard）在電影水行俠中飾演梅拉公主。（圖/美聯社）

安柏赫德（Amber Heard）在電影水行俠中飾演梅拉公主。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）最近纏上毀謗官司的安柏赫德曾出演DC電影水行俠，如今該系列第二部電影將於3月上映，劇組高層近期討論可能將其畫面全數刪除，避免爭議，不過目前沒有官方證實此消息。

根據外媒，水行俠出版商華納兄弟娛樂公司（Warner Bros. Pictures）劇組近期考慮將安柏赫德（Amber Heard）在最新一部電影中的所有畫面刪除，原因在於其向前夫強尼戴普（Johnny Depp）提出的種種指控被推翻是謊言，引發社會對安柏赫德高度不滿，揚言要抵制水行俠2。

DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada）曾在出庭作證時提到，安柏赫德在水行俠續集中戲份減少是因為和男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）沒有來電，而非因強尼戴普主導一系列詆毀的行動而導致了她的星運下滑。

當時外界普遍認知安柏赫德還剩下約10分鐘左右的登場鏡頭，然而最新的媒體報導則指出，劇情安排的部分有可能讓其飾演的梅拉公主在片頭時難產而死，順理成章讓安柏赫德在整部電影的戲份移除。

潮流媒體Hypebeast表示，此消息尚未經過官方證實，一切都有可能改動，水行俠續集電影預計在2023年3月17日正式上映，而戲份被刪原因尚未公開，不過顯然跟敗訴脫不了關係。
水行俠
安柏赫德
華納兄弟
DC電影
強尼戴普

相關新聞

強尼戴普官司打贏了！安柏赫德誹謗官司敗訴判賠3億
強尼戴普官司打贏了！安柏赫德誹謗官司敗訴判賠3億
2022/06/02 17:01
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
2021/04/29 16:19
疫情重創電影業 《古魯家族2》感恩節全美票房仍破4億台幣
疫情重創電影業 《古魯家族2》感恩節全美票房仍破4億台幣
2020/11/30 16:16

更新時間 : 2022-06-06 18:53 GMT+08:00

最受歡迎

中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
〈時評〉台灣命運：我不能選擇最好的，是最好的選擇我
〈時評〉台灣命運：我不能選擇最好的，是最好的選擇我