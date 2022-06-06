沒戲唱了！華納兄弟擬刪除安柏赫德水行俠2全畫面 電影將於明年3月上映

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）最近纏上毀謗官司的安柏赫德曾出演DC電影水行俠，如今該系列第二部電影將於3月上映，劇組高層近期討論可能將其畫面全數刪除，避免爭議，不過目前沒有官方證實此消息。

根據外媒，水行俠出版商華納兄弟娛樂公司（Warner Bros. Pictures）劇組近期考慮將安柏赫德（Amber Heard）在最新一部電影中的所有畫面刪除，原因在於其向前夫強尼戴普（Johnny Depp）提出的種種指控被推翻是謊言，引發社會對安柏赫德高度不滿，揚言要抵制水行俠2。

DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada）曾在出庭作證時提到，安柏赫德在水行俠續集中戲份減少是因為和男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）沒有來電，而非因強尼戴普主導一系列詆毀的行動而導致了她的星運下滑。

當時外界普遍認知安柏赫德還剩下約10分鐘左右的登場鏡頭，然而最新的媒體報導則指出，劇情安排的部分有可能讓其飾演的梅拉公主在片頭時難產而死，順理成章讓安柏赫德在整部電影的戲份移除。

潮流媒體Hypebeast表示，此消息尚未經過官方證實，一切都有可能改動，水行俠續集電影預計在2023年3月17日正式上映，而戲份被刪原因尚未公開，不過顯然跟敗訴脫不了關係。