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美國週末不寧靜！3起不同處大規模槍擊案共9人死亡

根據非營利研究組織槍支暴力檔案館的數據，今年迄今為止，美國至少發生了240起大規模槍擊事件，而此組織的大規模槍擊事件定義為，至少4個人被槍殺，不包括槍手。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 17:35
費城鬧區酒吧發生槍擊時，監視器畫面可以看到人們慌張的竄逃，當時街邊有許多酒吧、餐廳，非常驚險。（圖/路透社）

費城鬧區酒吧發生槍擊時，監視器畫面可以看到人們慌張的竄逃，當時街邊有許多酒吧、餐廳，非常驚險。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國週末連傳3起大規模槍擊案！費城鬧區酒吧有3人死亡、12人受傷，田納西州的槍擊發生地也是在酒吧附近，有3人死亡、14人受傷，最後一起則是在密西根州，有3人死亡、2人受傷，此時全國仍在哀悼日前發生的德州小學槍擊案。

路透社報導，美國這週六晚間與週日早上一共發生3起槍擊案，費城的案件是兩名男子之間的衝突升級為槍戰，兩人向擁擠的酒吧和餐廳區發射子彈，監視器畫面可以看到人們慌張的竄逃，一度造成大眾恐慌，槍戰也傷及無辜，共3人死亡、12人受傷。

另一起在田納西州的槍擊則是發生於週六午夜，查塔努加（Chattanooga）一家酒吧附近傳出槍響，有3人死亡、14人受傷，其中2人死於槍傷，1人在逃跑時被車輛撞死，查塔努加市中心28日才爆發槍擊案，警方指出現場6人中彈，其中2人有生命危險。

最後是在週日凌晨的另一起槍擊事件，密西根州薩吉諾縣（Saginaw）3人死亡、2人受傷，不過警方表示，這起案件與其他兩起傷及無辜的個案不同，密西根州槍擊案中所有5人都參與了這場犯罪，而不是路人被擊中。

根據警方，至週日晚間還沒有人被警方拘留，也就是尚未找到這3起槍擊案的嫌犯。與此同時，全國仍在哀悼德州小學強擊案中死亡的18名學童，以及紐約水牛城槍擊案10死、3傷的痛苦，還有奧克拉荷馬州聖方濟各醫院槍擊案中，不包含槍手死亡的4人。

這費城酒吧鬧區的槍擊案中，警方認為這兩名男子是因為打架才互相射擊，其中一人被槍擊身亡。一名警察觀察到另一名槍手向人群開槍，並向他開槍，此時槍手放下槍，並從人群中逃脫了。死者年齡分別為22歲、27歲和34歲，傷者年齡從17歲到69歲不等。

路透社指出，根據非營利研究組織槍支暴力檔案館的數據，今年迄今為止，美國至少發生了240起大規模槍擊事件，而此組織的大規模槍擊事件定義為，至少4個人被槍殺，不包括槍手。

即使這讓總統拜登再度極力呼籲國會禁止攻擊性武器，並擴大背景調查、實施其他槍支管制措施等，以解決大規模槍擊事件問題，然而由於各方意見分歧，美國欲完全管制槍枝仍有一大段路要走。
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