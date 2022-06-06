臺北大愛、耕莘附幼細心照顧幼兒　成為醫護家長最堅固的防疫後盾

疫情嚴峻國內確診人數居高不下，新北市許多學校園所 經校內防疫會議討論後暫停實體課程實施居家線上教學。 但許多醫護投入防疫工作，無力分身照顧小孩， 慈濟慈善基金會附設臺北大愛幼兒園及耕莘專校附設實驗幼兒園不併 班、也不停課，每周與家長確認收托需求，成為醫護家長最大後盾。

臺北大愛幼兒園的李靜芳園長說， 看見醫護同仁家長的工作需求與承擔，也同感責任與使命，希望能為 臺北慈院同仁盡一份心力，讓家長無後顧之憂。 家長們在工作與照顧孩子的壓力下， 也會取其平衡配合園所停課措施，維護幼兒健康安全為首要。

幼兒園因應疫情調整每日例行性活動的實行方式， 加強幼兒健康檢視、生活教育引導、出汗性大肌肉活動的循環規劃、 隔板與三餐前後的力行嚴格清消，以及放學後全園環境清消， 活動時拉大、拉寛安全距離及做好防疫的細節，保護幼兒， 讓幼兒人格與健康兼具的成長。幼兒程毓涵的媽媽， 同時也是外科部程醫師太太表示，感謝老師在停課期間的貼心關懷與 安排，讓家長備感溫暖。

幼兒陳聖函媽媽同時也是慈濟醫院的檢驗師陳瀅安表示，「 其實今年真的沒有過母親節的心情，每天工作很疲憊， 可是看到孩子親手做的花束真的很幸福，很感恩園所用心安排， 覺得很溫暖。」李靜芳園長表示， 大愛幼兒園親師充滿對彼此的感恩與祝福， 能成為第一線醫護同仁的後盾，既榮幸也很幸福。

耕莘專校附設實驗幼兒園的園長傅麗珍表示，幼兒園收托的幼兒中有 三分之一是新店耕莘醫院的員工子女。醫護家長在疫情期間成為眾人 的諮詢者，特別是幼兒確診往往讓家長們擔心不知所措， 耕莘醫護家長提供專業的居家照護諮詢，幼兒居家照護的知識， 也成為耕莘附幼一股安定的支持力量。

可可爸爸（化名）也同時是耕莘醫院急診室醫師說， 每天離開醫院前洗一次澡，回到家再洗一次澡， 怕一不小心把病毒帶回家，這段期間還好有幼兒園幫忙顧小孩， 讓他安心工作、救治病患。 耕莘醫院負責照顧專責病房的護理師同同媽媽（化名）說到， 因為醫院人手不足，一個班要12小時，孩子就先托給長輩家照顧， 白天送到幼兒園，雖然如此，還是心心念念自己的孩子， 會定時和班級老師通電話，班上的家長線上會議也趁午餐空檔參加。 「謝謝幼兒園幫忙顧小孩，讓我們安心對抗病毒！」

教育局長張明文表示，疫情期間醫護人員工作量增加， 感謝學校工作人員齊心協力，由幼兒園提供基本照顧， 讓家長不用擔心孩子的用餐飲食及安全照護，做醫護人員後盾，攜手 合力戰勝病毒。

耕莘幼兒園擁有寛廣空間，讓孩子在大自然中活動學習，讓醫護家長安心投入防疫工作。（照片來源：新北市教育局提供）

新北學校齊心協力，提供基本照顧，做醫護人員後盾，攜手合力戰勝病毒。（照片來源：新北市教育局提供）

大愛幼兒園透過幼兒大肌肉活動，促進孩子體能健康。（照片來源：新北市教育局提供）