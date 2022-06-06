我的新北、我的家，歡迎學子投件！新住民在地生活故事徵文比賽6/30日截止

為推廣新住民多元文化，實踐「新北我的家–2030 新住民十年願景」樂活、樂業、樂學三條龍政策，新北市教育局今（ 2022）年首次辦理新住民在地生活故事徵件比賽，收件自即日起至 30日截止（郵戳為憑），歡迎設籍或就讀新北學子投件， 分享新住民及其子女在新北市生活點滴，總獎勵高達新臺幣5萬元禮 券。

教育局表示，這次徵文比賽以「新住民在地生活」為主題，分為「 在地『新』生活」、「外婆家鄉生活體驗」、「新住民新力量」及「 其他」四大類別，徵文字數600至1,000字。 投件對象為國中至大專院校設籍或就讀新北市的學生(不限新住民子 女)皆可投件，共分國中、高中職及大專院校組三組評選， 教育局將得獎作品編纂為新北市新住民在地生活故事集。

母親來自越南、 目前擔任企業儲備外派主管的新住民子女王芊琪表示， 參加新北市新住民二代昂揚計畫是自己人生轉捩點。 當時念淡水商工時到越南台商參觀與見習開了眼界， 返台後跟媽媽因此有更多深度對話和理解， 也啟發了把越南語學得更扎實及大學畢業後到越南發展想法。 她語重心長表示，每位新住民子女多少因身分有不同心情故事， 有人因外界刻板印象而看輕自己， 但也有人發揮自身雙重優勢獲得掌聲， 期待透過書寫分享傳遞更多理解與感動， 同時也是學生進行自我整理的可貴歷程。

在新北市擔任越南語教學支援人員羅敏瑜老師表示， 近年來新北市校園推廣多元文化及提供新住民展能舞台， 很多新住民媽媽受聘到學校教新住民語文， 或被邀請到校介紹東南亞的文化和美食， 孩子們開心地圍繞著新住民媽媽學家鄉的語言與文化， 有機會介紹自己，對她們更是一種成就感和光榮感。

不只新住民或其子女才有心情故事， 頭前國中花瓊華主任表示校內不乏非新住民子女因對東南亞有興趣而 選修新住民語文。例如校內同學因家族新成員嬸嬸來自越南， 每回家庭聚會聽到身為「外國人」 的嬸嬸和大家聊天時夾雜越南語和樂於分享美食文化， 讓自己覺得有趣而引起選修動機。花瓊華主任表示， 她希望就算是非新住民子女學生也可把握良機， 把周遭和新住民或子女互動的故事點滴書寫出來，也可以很逗趣、 很生活化。

亞東科技大學通識教育中心劉明香主任連續3年引導學生自組讀書會 ，進行閱讀及探討新住民相關書籍，深入瞭解新住民議題。 她表示新住民在地生活故事徵件比賽很有意義， 除鼓勵新住民子女分享自身成長歷程， 也藉由述說新住民媽媽的生命故事讓大眾理解多元文化， 並讓孩子學會尊重與欣賞不同的生活態度。

教育局長張明文表示， 這次徵件比賽鼓勵學生以書寫表達新住民及其子女之生活、 家鄉文化及美食的心得與感動，也期望以有趣創意、 輕鬆日常的新住民在地故事， 增進對大家多元文化之學習與欣賞之正向態度。相關徵件簡章、 報名表及授權同意書已置於新北市國際教育資訊網「最新消息」區， 請下載使用。(https://www. international-education.ntpc. edu.tw/home)

照片來源：新北市教育局提供