工程師節 新北市水保服務團黎少明團長協助市府企業防災

6月6日是台灣工程師節，設立目的是為紀念大禹治水 有功，並藉此紀念日感謝平日辛苦工作的工程師們， 新北市水土保持服務團目前共有67位成員，由水土保持、土木、 水利及大地工程專業技師組成，協助會勘或輔導民眾， 為市民提供水土保持專業意見或技術指導， 在去(2021)年農委會所辦理之坡地金育獎中亦獲肯定，評定為績優水保服務 團。新北市農業局也特別在工程師節這一天表達， 感謝水土保持服務團技師們為守護新北市山坡地水土保持安全所付出 的努力與辛勞。

新北市土地約有88%屬山坡地範圍，開發樣態相當多元， 包括農業使用、建築開發、工業區開發，坡地整治、農路開闢等， 亦有違規開挖案件，故水土保持維護工作有賴公、私部門一同合作， 2021年度水保服務團協助會勘及輔導民眾水土保持處理與維護共計 438件，並獲農委會評定為全國績優水土保持服務團，全國僅6縣 市之水保服務團獲獎。今年新北水保服務團團長由黎少明技師擔任， 黎團長本身為土木及大地工程技師， 對水土保持處理與維護及相關法令具豐富經驗， 從事山坡地開發設計、施工監造及顧問工作巳超過三十年， 業務除遍佈台灣本島及離島，亦涉足柬埔寨、帛琉等海外地區； 黎少明在公、私領域為本市貢獻良多， 新北華城邊坡滑動整治計畫及中和雙和醫院A、B區新建工程， 皆是由黎少明操刀設計監造， 加入新北水保服務團後也協助會勘土地邊坡滑動等案件， 隨市府第一時間到現場提供邊坡整治專業意見；2022年亦與市府簽 訂企業防災合作備忘錄，協助市府、 區公所及合作企業強化自主防災能力， 並促進企業與社區建立防災合作關係， 為山坡地防災及水土保持宣導盡心盡力， 同時也將持續帶領水保服務團團員們持續爭取佳績。

新北市農業局長李玟表示， 民眾若有小規模農地整理需求如農地排水及農地砌石擋土牆， 或是有水土保持相關問題都可向農業局預約服務團諮詢服務。 適逢工程師節，亦對服務團員及工程師們致上敬意及感謝， 並期許大家共同繼續努力， 守護新北市美好山林及維護山坡地水土保持。 民眾若有水土保持相關問題，可透過線上預約(https:// reurl.cc/o1mDWq)或於每週一、 四上午撥打免費諮詢專線02-29659930， 由水保服務團技師主動撥打電話或現勘協助解答問題！

新北市水土保持服務團在2021年農委會山坡地管理評鑑貨機有水土保持服務團殊榮(當時水土保持服務團團長謝孟良技師(左三))。(資料照片／新北市政府農業局提供)