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公費留學顯赫學歷「李顯龍準接班人」新加坡財長黃循財獲任副總理

現任財長黃循財（Lawrence Wong) 兼任副總理，這項任命下周生效，為接棒新加坡總理做準備。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 17:32
黃循財

黃循財 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/ 楊琇羽綜合外電報導）新加坡總理李顯龍6日宣布現任財長黃循財（Lawrence Wong) 兼任副總理，這項任命下周生效。

路透社報導，現年49歲、有「李顯龍接班人」之稱的黃循財公職資歷完整豐富，待過經貿、財政、教育與衛生等重要政府部門要職，表現突出，更曾是李顯龍的首席私人秘書。外界形容擁有耀眼學歷、聰明反應快且親民的黃循財，具有和李顯龍一樣學者型政治家的特質，也較其它潛在競爭對手來得有人氣，這也是為何黃循財最後獲得青睞。

華裔的黃循財出身平凡，非來自政治世家，高中畢業後公費留美，先是在美國威斯康辛大學麥迪遜分校取得經濟學學位，密西根大學經濟學碩士，接著在哈佛大學取得公共行政碩士學位，1997年畢業後黃循財返星開始公職人生。

今年四月，黃循財獲選為執政的人民行動黨領袖，幾乎要攀上政治生涯高峰，為接棒總理鋪路。

黃循財曾有過一段婚姻，現任妻子在金融業服務，膝下無子，黃循財會在社群媒體曬愛犬照片，以及他在大自然健行、工作中的各式自拍照。黃循財也善於透過社群媒體影片，分享工作內容與說明政策，態度親民搏得大眾好感。

彭博報導，今年70歲的李顯龍原本計劃今年退休，也點名要黃循財接班，但疫情緣故延後，目前尚未公布卸任時間表。
黃循財

更新時間 : 2022-06-06 18:52 GMT+08:00

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