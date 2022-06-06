台灣證交所：上週外資在集中市場買超322.49億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/5/30~2022/6/2）外資在集中市場總買進金額為4,701.47億元，總賣出金額為4,378.98億元，買超為322.49億元，另統計自2022年年初至6月2日止，外資總買進金額為7兆9,647.68億元，總賣出金額為8兆7,055.50億元，累計賣超為7,407.82億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆57.67億元新台幣，占全體上市股票市值的40.89%，較5月27日的20兆5,629.94億元新台幣，增加4,427.73億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進132,096千股，賣出77,925千股，買超54,171千股。

第二名：鴻海：買進127,593千股，賣出80,385千股，買超47,208千股。

第三名：聯電：買進146,153千股，賣出101,401千股，買超44,752千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進164,724千股，賣出202,480千股，賣超37,756千股。

第二名：元大金：買進117,819千股，賣出143,783千股，賣超25,964千股。

第三名：中鋼：買進63,625千股，賣出88,176千股，賣超24,551千股。