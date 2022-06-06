台灣國家海洋研究院新書發表　欣賞與了解水母與有毒浮游動物

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣周圍複雜的海流環境，致使目前科學界尚不易掌握全般資訊進行水母預測，民眾又對浮游動物的認識相當陌生，國家海洋研究院今(6)日出版《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》與《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》兩本新書供一般大眾、研究學者及教育單位等使用，以利維護遊憩安全。

國海院表示，浮游動物不只是構成海洋能量金字塔的基石之一，亦是大洋探勘的重要生態指標。《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》是一本鑑定與分類浮游動物的專書。《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》則以科普文章的方式介紹浮游動物中游泳能力較弱、多半隨波漂流的類群。

國海院表示，為深耕海洋研究及推廣海洋科普知識，自2021年起進行浮游動物與漂流動物的資訊收集，依素材分成二冊出版，第一冊為本書《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》，主要以圖鑑的形式，介紹人眼無法輕易看見、須透過顯微鏡才能觀察的浮游動物，總計收錄17個動物門，超過250篇圖文、800張原色照片，帶領大家一窺微觀下的海洋。

國海院還說，第二冊為《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》，主要以科普文章的形式，深入淺出介紹人類從事海洋遊憩時較易觀察到的大型浮游動物，總計收錄20個物種專文。

國海院表示，目標為提供國內海域觀光遊憩熱區與潛點的生物與水質環境動態資訊，有利於民眾對水母等有毒生物的瞭解與增進遊憩安全，對海洋留下美好記憶。

國海院院長邱永芳表示，浮游動物不只是構成海洋能量金字塔的基石之一，亦是大洋探勘的重要生態指標。由於浮游動物的組成非常廣泛、形態構造特殊，在鑑定上極具挑戰，因此《浮游動物–顯微鏡下的小宇宙》提供了一個極佳的環境，讓些浮游動物的分類有了一個參考依據。此外，有些特殊的浮游動物因為自主游泳能力較弱、多半隨波漂流。為此，《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》一書以科普文章的方式向大眾介紹了這些引人注目的漂流物種。兩本書的出版，不只向海洋生物的多樣性致敬，更希望提供一個讓國人在近海的同時，能夠認識、了解並欣賞這些海洋中微小的存在。

△《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》書籍封面。(圖片由國海院提供)

△《海洋漂流動物–碧波藍海下的精靈》書籍內頁。(圖片由國海院提供)