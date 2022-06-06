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什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 17:10
國內近日有兩起「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」的案例，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，最佳預防方法就是接種疫苗。

國內近日有兩起「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」的案例，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，最佳預防方法就是接種疫苗。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內近日有兩起確診童在康復數週後發生「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」的案例，引起家長恐慌。對此，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，最好的預防方法是接種疫苗，就目前我國兒少接種比例高於歐美來說，家長不用過度擔憂。

什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？

黃瑽寧說明，「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」是感染後的免疫反應，與確診輕症或中重症無關，也就是儘管孩童體內的新冠病毒已被清除掉，但身體的免疫系統仍「不打算冷靜下來」，常發生在染疫後2至6週，主要發生在年齡介於0至19歲，又以6至12歲最多，大人也有可能，但比例很低；國外研究致死率約1%到2%。

MIS-C的發生率？

黃瑽寧說明，目前未有一個明確統計數據，主要原因有兩個，亞洲人發生率比白人、黑人、拉丁人少一半以下，難以引用國外資料，再者是與Alpha、Delta相比，Omicron感染後誘發MIS-C的比例少了約75%。黃瑽寧進一步說明，但若以上數據來粗略估算的話，在最糟狀態下，台灣的發生率為萬分之一。

該如何預防MIS-C？

黃瑽寧也提到兒童施打疫苗的重要性，他引用國外研究表示，只要打過一劑疫苗發生率下降97%，打兩劑幾乎不會發生，因此家長不要空擔心，最好的預防方法是接種疫苗。

MIS-C有那些症狀？

但他仍提醒家長，如果家中19歲以下孩子染疫後已經康復了，但在２至６周內卻突然發燒，至少3天以上，且合併有腸胃道症狀（嘔吐、腹瀉、腹痛），再同時出現下述部分症狀時，應詳細告知兒科醫師，早期介入可降低死亡率，包括：抽血發現發炎指數都上升，全身出現皮疹，結膜、舌頭、嘴唇發紅、血壓低，心臟超音波發現心肌功能受損或抽血發現心肌酵素增加，以及凝血功能異常。

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