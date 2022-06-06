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【台韓友好】韓國全經聯 捐贈國經協會5,000份新冠肺炎快篩試劑

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 15:35
（圖片來源：駐台北韓國代表部臉書專頁）

（圖片來源：駐台北韓國代表部臉書專頁）

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）台灣本土疫情嚴峻，快篩試劑需求孔急，除了政府緊急採購外，韓國全國經濟人聯合會（全經聯）關切台灣疫情，近日也捐贈5,000份新冠肺炎快篩試劑，給台灣的對口單位國際經濟合作協會（簡稱國經協會），此次捐贈也是全經聯於1999年針對九二一地震捐款20萬美元及2009年針對八八水災捐款30萬美元後，韓國對台灣又一次伸出援手。

韓國全經聯是國經協會共同推動台韓民間經貿聯席會（JBC）之對口單位，近日透過駐台北韓國代表部（Korean Mission In Taipei）鄭炳元代表（Chung, Byung Won）捐贈5,000份新冠肺炎快篩試劑給國經協會，捐贈儀式6日上午舉行，由韓國委員會主任委員，台北世界貿易中心股份有限公司莊碩漢董事長代表接受，莊主委並代表國經協會回贈感謝狀，由鄭代表接受後轉交韓國全經聯。

全經聯為韓國最重要工商組織，成立於1961年，現任會長為GS集團許昌秀會長，全經聯韓台經濟協力委員會委員長為京紡公司金畯（Dr. Joon Kim Ph.D.）會長。2021年國經協會與全經聯以視訊方式舉行第45屆台韓經濟聯席會議，今年則規劃於10月由FKI率團來台舉行第46屆會議，深化雙方合作關係。

國經協會與全經聯自1968年起每年輪流於兩國主辦雙邊聯席會議，搭建兩國企業界溝通管道，推動台韓經貿合作。

台韓雙邊貿易額2021年達507億6,008萬美元，較2020年大幅增長41.98%，穩居台灣第5大貿易夥伴。而雙邊投資方面，截至2022年3月止，台商累積赴韓投資金額為22.98 億美元，韓商累積來台投資金額為15.65億美元。
快篩試劑
國經協會
全經聯

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更新時間 : 2022-06-06 15:50 GMT+08:00

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