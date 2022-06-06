農委會攜手業界共創臺灣「零飢餓」　首推限量60元幸福餐盒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為讓大眾深入瞭解零飢餓政策，行政院農業會主委陳吉仲今(6)日表示，結合產官學共同投入實現零飢餓之目標，除透過食農教育向下扎根外，進一步「擴大服務」、「響應惜食」及「公私協力」等三大策略以實踐「零飢餓」，以協助國人獲得安全、營養和充足的食物。

農委會主委陳吉仲表示，「零飢餓 (Zero Hunger)」為聯合國2015年「2030永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)」中17項目標中的第2個標的，以結束任何形式的飢餓、達成糧食安全、改善營養及促進永續農業為核心。

對於農委會推動零飢餓的三大策略，陳吉仲說明，有關策略一「擴大服務」部分，將針對既有的45處農村綠色照顧社區以及69處農漁會，擴大辦理供餐增加供給量能，以協助農村社區、鄰近村里高齡者與弱勢家庭的供餐服務；策略二「響應惜食」，預定在22處農會農民直銷站設立「惜食專區」，提供價格親民的良品國產食材，發揮愛物惜物讓食材零浪費，國人也可買得安心吃得放心；策略三「公私協力」，將研修「國內糧食救助作業要點」擴大救助糧申請對象，將社福團體、綠色照顧站納入，並協同企業共同投入，同時設立關懷專線提供諮詢。

陳吉仲表示，同時結合食農教育推廣臺灣鯖魚，預定於喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝庇護工廠，以及雙北地區31處家樂福門市，販售每日限量60元幸福餐盒(臺灣鯖魚便當)，希望能提供給弱勢族群購買，相關資訊民眾可透過零飢餓網站進一步了解。而第二階段預計推出食材暖暖包協助弱勢族群，也將成立專戶開放企業與民眾認購食材與捐款。

陳吉仲強調，要實踐「零飢餓」的目標除了政府的政策推動外， 來自地方農村、農漁會，以及民間企業與國人的支持亦相當重要，未來也期待更多的企業響應投入，共同渡過疫情與國際情勢影響下的關鍵時刻，讓受影響的國人與弱勢族群在食物與營養方面能充分獲得照顧。相關政策內容及資訊，詳見行政院農業委員會零飢餓專區。

農委會補充，今日有多位來賓從推動零飢餓策略之不同面向進行分享，包括苗栗縣後龍鎮水尾社區梁清文里長，從地方執行面的角度分享農村綠色照顧社區推動「零飢餓」之行動；淡水區農會高忠總幹事特別介紹農會惜食專區的特色與內容；另外，海漁基金會林愛龍執行長於會中說明幸福餐盒行動計畫背後的運作與意義。

圖片翻攝自農委會簡報檔

圖片翻攝自農委會簡報檔

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