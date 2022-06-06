【6/6台灣本土+52992　死亡+151】8月大女嬰併發敗血症病歿　另有首例青少年死亡

15:03更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增53,023例COVID-19確定病例，分別為52,992例本土個案及31例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。



指揮中心表示，今日新增之52,992例本土病例，24,867例男性，28,109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(7,703例)，高雄市(7,506例)，臺中市(7,037例)，桃園市(5,162例)，臺南市(4,426例)，臺北市(3,765例)，彰化縣(3,726例)，屏東縣(2,213例)，新竹縣(1,543例)，苗栗縣(1,377例)，雲林縣(1,168例)，南投縣(1,128例)，新竹市(1,028例)，基隆市(1,021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史，年齡介於8個月歲至90歲以上，有87例年齡超過80歲以上，有110人未打滿3劑新冠疫苗，含64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中包含一名8個月大的女嬰和首例青少年死亡個案。

該名８個月大女嬰有先天泌尿系統疾病。5月31日發燒，疑似因手術造口滲透造成感染，當天入院採檢陽性確診，6月1日於負壓手術室進行手術後，入住加護病房。住院期間出現心跳、血壓、氧氣濃度下降情形，後因細菌及新冠病毒感染併發敗血症，6月2日急救無效死亡。

截至今，12歲以下兒童重症病例累計36例，分別為17例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤；其中16人死亡。

死亡個案另有一名15歲少年，接種過1劑疫苗、無慢性病史。5月20日發燒、22日就醫採檢確診後回家居家照護。解隔後於5月30日返校上課卻突然昏倒，送醫時已昏迷、無生命徵兆。經司法相驗，死因為病毒性心肌炎、急性肺水腫及心因性休克併新冠病毒感染。

國內13至18歲青少年重症共2例，上述少年為首例死亡個案。另一例個案已於5月中旬解隔。





指揮中心說明，今日新增31例境外移入個案中，20例男性，11例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自土耳其、南非及美國各1例移入，另28例感染國家調查中。入境日介於今年5月21日至6月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,457,881例確診，分別為13,192例境外移入、2,444,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3,090例COVID-19死亡病例，其中3,075例本土，個案居住縣市分布為新北市1,135例、臺北市653例、臺中市201例、桃園市158例、高雄市152例、基隆市114例、臺南市111例、彰化縣101例、屏東縣77例、宜蘭縣72例、花蓮縣63例、雲林縣46例、臺東縣39例、南投縣37例、新竹縣29例、嘉義市及嘉義縣各26例、苗栗縣22例、新竹市8例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。