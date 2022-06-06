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【已成笑柄】馬英九讚習近平「最大限度保障民主」 矢板明夫諷：普丁也可說是和平使者了

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 12:36
前總統馬英九（圖）今年３月出席一場活動致詞畫面。  

前總統馬英九（圖）今年３月出席一場活動致詞畫面。   (來源 中央社)

（台灣英文新聞/ 政治組綜合報導）前總統馬英九 4 日在「六四事件」33週年於臉書批評，「台灣雖號稱『民主』，卻一步步墮入『不自由的民主』」，甚至還稱讚習近平去年10月的「民主」論述，引發譁然，先是行政院長蘇貞昌５日痛批馬英九違逆事實為專制極權塗脂抹粉，矢板明夫昨（5）晚也透過臉書專頁表示，馬英九的說法宛如中國外交部發言人，無視香港謙謙君子因支持民主言論獲罪瑯璫入獄。

矢板明夫接著說，依馬英九的邏輯，說習近平最大限度地保障了人民當家作主的話，「那麼，入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁，也可以說成和平的使者了。」他表示，也能理解因六四民運流亡美國的王丹批馬「無恥至極」的憤怒心情。

矢板明夫也點出，國民黨多位要角竟然無視中共政權迫害人權的事實，指「一位」前主席（編按: 洪秀柱) ５月訪問新疆時竟對中國官媒說新疆社會和諧並批評美國等西方民主國家的「種族滅絕、強迫勞動」是謊言。他驚訝於國民黨內有些人對中國人權問題的認識，「已經和國際社會的主流價值觀越走越遠了」。

5日，行政院長蘇貞昌接受媒體訪問時也回應馬英九的讚習論點，指中國用蠻橫手段打壓香港民主，對新疆、西藏用各種粗暴手段違逆人權，就連防疫也是粗暴封城，對此，還有人竟然違逆事實為專制極權塗脂抹粉，蘇貞昌表示不可思議，也評一定成為「世界笑柄」。
馬英九

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