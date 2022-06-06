英國女王登基70周年慶典落幕 帕丁頓熊、路易王子表情包成亮點

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國女王伊莉莎白二世登基70周年，皇室2日開始舉辦為期4天慶典，不只是閱兵儀式、教堂感恩禮拜、賽馬比賽和經典巨星音樂會各個精彩絕倫，一部預錄驚喜影片中出現女王與帕丁頓熊對話，以及年僅4歲的路易王子豐富表情也備受關注，為本次活動增添亮點。

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)登基70週年的「白金禧年」慶祝活動2日開始在白金漢宮(Buckingham Palace)舉行並在5日落幕，高齡96歲的女王並沒有參與全程慶典，僅在第一天和最後一天有現身，白金漢宮事後發表聲明表示，女王對活動感到「謙卑和深深的感動」，並強調「我仍將致力於盡我所能，在我家人的支援下，繼續為你們服務」。

而這次慶典也出現許多和過去不同的亮點，像是英國經典兒童文學中的虛擬角色帕丁頓熊就和女王一同出現在驚喜預錄影片中，兩位代表英國的人物坐在餐桌兩側，享用著下午茶，帕丁頓熊突然從帽子裡拿出三明治，並說「我準備這個以備不時之需」，女王看到後，也從包包裡拿出一個三明治，說「我也是，我把它放在這。」

不只是這部影片中帕丁頓熊和女王可愛幽默的對話，第一天活動中4歲的路易王子（Prince Louis）出席典禮，在白金漢宮露台上豐富的表情也備受關注，媒體捕捉到他在閱兵和空中分列式期間扮鬼臉、舉手敬禮以及跟女王聊得興高采烈，當軍機呼嘯飛過頭頂時，路易則雙手捂住耳朵，表現出耳朵快聾了的表情，非常活潑。

根據外媒，伊莉莎白女王自丈夫菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，她在鏡頭前和大眾見面的時間明顯減少，這次也因身體狀況而無法天天出席慶典，除3日沒有到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）出席感恩崇拜，4日缺席賽馬活動。

《王冠》的歷史顧問Robert Lacey向路透社透露，女王正在為接下來的事情做準備，他說，白金禧年具有雙重意義⋯⋯它慶祝了女王和某天將成為過去，卻也為未來的新公式和模式提供了一個平台。

皇室年紀最小的路易王子表情包超可愛。（圖/路透社）