台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）立法院去年(2021年) 11月三讀通過的《跟蹤騷擾防制法》已於今年6月1日正式施行，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，並且有持續或反覆性和性與性別有關，而且讓當事人心生畏怖，就可能觸法，最重可處5年刑期!

警政署官方臉書指出，跟騷法是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖。

自《跟蹤騷擾防制法》6月1日上路以來，台灣各地傳出多個適用案例。

屏東首張跟騷告誡單

例如屏東顏姓男子不甘心與女友分手，盯梢跟蹤並以未顯示號碼電話騷擾，內埔警方接獲報案，核發屏東首張跟騷告誡單，再犯則法辦。

屏東縣政府警察局內埔分局6日發布新聞稿指出，顏姓男子（30歲）與女友協議分手後心有不甘，死纏爛打，不斷打電話騷擾、住處守候及尾隨至平日運動工作坊，對方不堪其擾，報警處理。

警方表示，女子因彼此認識，不想把事情鬧大，只希望警方能勸顏男不要再來糾纏，協助完成民事家暴令聲請，依據跟蹤騷擾防制法第4條開出屏東首張告誡書，並通知顏男至分局簽收、執行書面告誡警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法。

中央社引述內埔分局長莊順智表示，民眾如遇跟蹤騷擾行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程。

莊順智說，若違反跟蹤騷擾防制法最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

台中首張告誡書

經營園藝公司的黃姓男子已婚，因工作認識某大樓社區女經理後，常假借工作騷擾，女子報案，台中警方調查後認定屬不當追求行為，3日開出跟騷法上路後台中首張告誡書。

台中市警察局婦幼警察隊3日發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法於6月1日上路，中市警局至今已受理4件跟騷報案，其中3件經警方調查後，因構成要件不符或屬家暴案件等因素，不成立一般跟蹤騷擾案件；另1件，台中首張跟騷法告誡書3日開立。

警方指出，報案人稱長期遭行為人假借工作名義，用訊息及撥打電話邀約，報案人拒絕仍遭不停止騷擾，經警方調查後，此件屬於典型「不當追求」跟騷案件，立即通知行為人到案，針對男子作為，依規定開立書面告誡約制。

警方說明，報案女子擔任某大樓社區經理，因工作認識56歲已婚經營園藝公司的黃男，女子長期遭黃男假借工作名義，以訊息及撥打電話邀約，女子明確告知「除了工作上事情外，其他都不必」，但黃男仍持續騷擾行為，被害人不勝其擾因而報案。

台中市警察局婦幼警察隊長高嘉陽表示，跟騷法是告訴乃論刑事罪，只要觸犯最少會有1年以下徒刑、新台幣10萬元以下罰金，若攜帶兇器就會加重為5年徒刑、50萬元罰金，若違反保護令則是處3年以下、30萬元以下罰金。

高嘉陽說，不當追求、恐怖情人屬常見跟蹤騷擾行為樣態，此案為中市警方針對市內首件跟騷案件實施「書面告誡」，警方受理即調查處理，落實維護被害人安全及權益。

宜蘭男子狂打300通電話給前妻

宜蘭檢方表示，一名張姓男子為與前妻復合，1日狂打近300通電話給前妻，還在她工作場所外長時間盯梢及恐嚇，經檢警偵辦後，張男2日成為宜蘭首件跟騷法的羈押犯嫌。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法1日剛上路當天，張男為與前妻復合，除瘋狂撥打240多通行動電話及50多通Line電話干擾前妻，還在她工作場所外，利用車輛長時間盯梢、守候，強求見面。

檢方指出，警方獲報前往告誡後，張男雖短暫離開但又返回守候，期間其更不斷以Line傳送「你讓我等快一天」、「就是要押你」、「抓不到你，誓不為人」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨及恫嚇言語，當晚更到前妻住處門口盯梢、丟擲玻璃飲料瓶騷擾。

地檢署表示，經警員逮捕張男後，檢察官訊後認為張男涉犯刑法恐嚇罪、跟蹤騷擾防制法，且有事實足認有反覆實施之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押，法院於2日晚間裁准羈押。

台北市個案

另外台北市警方日前接獲被害人報案，稱遭前男友長期傳送騷擾簡訊，6月1日又收到對方的騷擾、恐嚇簡訊，警方除依跟騷法核發書面告誡，另就違反家暴保護令續辦。

台北市警察局婦幼警察隊偵防組長許文鋒對外表示，跟騷法剛施行，就有被害女子在1日到市警局士林分局報案，她稱去年和前男友不愉快分手後，前男友便長期傳送騷擾簡訊，不勝其擾，經聲請後已核發家暴保護令在案。

被害女子指出，但前男友仍未停止上述行為，1日竟再度傳送騷擾、恐嚇簡訊給她，為維護自身權益才向警方報案，同時提出跟蹤騷擾告訴和請求警方核發書面告誡約制前男友。

士林分局受理案件後，接續審核發出書面告誡，同時就違反家暴保護令罪、違反跟蹤騷擾罪續行偵辦，除針對男子加強約制作為，也對其所涉犯罪行為進行偵查，以維護被害女子權益。

婦幼隊表示，傳送簡訊騷擾，是跟蹤騷擾行為樣態之一，此案為北市警方針對首件跟騷案件實施「書面告誡」，為違反跟騷法者敲響警鐘，提醒民眾切勿因一時衝動而誤觸法網。

此外，跟騷法是為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，北市警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全。