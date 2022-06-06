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6/6起擴大幼兒領取快篩年齡　所有學齡前兒童皆可領

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 09:45
6月1日起至6月30日，0至6歲學齡前兒童可免費領取5劑家用快篩試劑。

6月1日起至6月30日，0至6歲學齡前兒童可免費領取5劑家用快篩試劑。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）0歲至6歲幼童免費領取5劑快篩政策再擴大，自今（6）日起將擴大適用至2015年9月2日以後出生的兒童，也就是所有學齡前兒童都能領取5劑免費快篩，領取期限至今年6月30日止。

中央流行疫情指揮中心表示，6月1日實施免費提供0至6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑政策，為增加保護幼兒之範圍，自今年6月6日起，適用對象由原來2016年1月1日以後出生之幼兒，擴大為2015年9月2日(含)以後出生之學齡前孩童，可至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心說明，6月1日實施免費提供0至6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑政策，為增加保護幼兒之範圍，自6月6日起，對象擴大為學齡前幼兒，民眾可持學齡前幼兒健保卡(2015年9月2日(含)以後出生之孩童)，至全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限至今年6月30日。

指揮中心提醒，5劑家用抗原快篩試劑政策為免費領取，不會計算入實名制第一輪或第二輪(6月6日起)的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可再免費領取一次快篩試劑。

另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。經統計6月1日及2日，領取幼兒免費快篩試劑之份數已逾21萬份。

指揮中心進一步說明，學齡前幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
兒童
學齡前兒童
快篩

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