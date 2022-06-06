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彌補芻料缺口！歷經10年育成　台灣青割玉米「台農8號」誕生

行政院農委會農業試驗所：新品種「台農8號」具有抗銹病、中熟性、抗倒伏及高產等特性，適合作為乳牛芻料，可解決冬季芻料短缺問題。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/06 09:32
台農８號。（照片由行政院農委會農業試驗所提供）

台農８號。（照片由行政院農委會農業試驗所提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歷經10年育成青割玉米，行政院農委會農業試驗所表示，新品種「台農8號」具有抗銹病、中熟性、抗倒伏及高產等特性，適合作為乳牛芻料，可解決冬季芻料短缺問題，並有利替代部分進口飼料，提供雲嘉南地區酪農戶於秋冬季，水稻轉作的新選擇。

農試所表示，近年來受到COVID-19疫情影響，造成國際航運不穩定，加上氣候變遷及烏俄戰爭等因素，國際原物料價格波動，使得國內飼料供應受到嚴峻的挑戰，因此建立國產供應鏈，將可彌補部分芻料缺口，減緩飼料不足的衝擊。

農試所指出，青割玉米素有芻料之王之稱，飼料嗜口性佳且營養價值高，可全株直接切碎當飼料，或是發酵作成方便儲存的青貯料。由於台灣冬季低溫期間牧草生長量偏少，因此青割玉米便成為雲嘉南地區酪農戶芻料的首選。

根據統計資料顯示，台灣青割玉米每年栽培面積4,000至5,000公頃，品種大多以採收籽粒的硬質玉米兼作為青割用，每公頃鮮草產量約30至40公噸，產量偏低。目前國內尚未有商業化生產的青割玉米專用品種，該所以高產、高利用率、抗倒伏及抗病為育種目標，歷經10年育成青割玉米新品種「台農8號」具有早採收、產量高及營養價值高的優點，將授權業者採種量產，逐步建立國產芻料的商業化產業鏈。

農試所說明，青割玉米新品種「台農8號」適合在雲嘉南地區秋季裡作栽培，由播種至開花吐絲期約58至60天，若是10月播種，至採收期約75天左右，若是11月上旬播種至採收期約85天，比常用品種提早1個月採收。於糊熟期整株採收，其鮮重產量每公頃約達50公噸，全株乾物率34%，總營養消化率為66.5%，利用率高。植株葉片保綠期長，在田間自然環境下無銹病病徵發生，適合密植及機械採收，是值得推薦的芻料用品種。

農試所自1970年代即投入硬質玉米的研究，長期進行種原收集，開發硬質玉米種原的應用性，並利用育種技術，歷年來育成「台農351」、「台農1號」、「台農7號」等品種，其中籽粒用的硬質玉米「台農1號」目前仍受到酪農的喜愛。隨著青割玉米專用品種「台農8號」的誕生，將提供芻料缺口的新解方。

彌補芻料缺口！歷經10年育成　台灣青割玉米「台農8號」誕生

台農8號。（照片由行政院農委會農業試驗所提供）
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