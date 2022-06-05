〈時評〉朱立倫訪美 國共關係恐實問虛答

國民黨主席朱立倫這陣子前往美國訪問，不過，對美國來說，接見朱立倫只是行禮如儀，他們對國民黨的兩岸政策，恐怕也不會感到任何興趣，反而想更聚焦在國民黨和共產黨之間的關係。

朱立倫自從去年上任後，不斷釋出要前往美國訪問的訊息，那時候，國民黨正在推動反美豬的公投，美方對於朱立倫到訪雖然表示歡迎，卻未積極安排，剛好疫情嚴峻，朱立倫順勢延後訪美行程，避免前往美國時，要回答對國民黨反美豬的尷尬場面。

美豬議題消失後，朱立倫又重新安排訪美行程，這次將前往舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯等地，只是國民黨方面並未公開與美方官員的行程，可以預見接待朱立倫的層級恐怕不如預期。

另方面，朱立倫這次特別走訪美國的國會、學界跟智庫，並且與四大城市僑界朋友會面，行程和他上次以總統候選人訪美的安排類似，可以想見，朱立倫希望擁有這個身分，只是美方對朱立倫並不陌生，加上藍綠的2024總統大選的人選都尚未出爐，美方基於禮貌，接見具有國民黨主席頭銜的朱立倫。

正因如此，美國對於朱立倫的兩岸政策並不感興趣。一來是現階段的朱立倫對兩岸關係不會有任何實質影響，未來也還看不出來。二來是國民黨的兩岸政策，就是以馬英九總統時期的九二共識為主軸，並沒有任何改變。

相反地，美方可能對國民黨和共產黨之間的關係更加關切。根據國民黨近來的說法，應該會主張美國國務卿布林肯所談的內容，包括希望台海和平、區域安全穩定，以及兩岸對話交流等，就是國民黨主張的路線。

但這些並非美方想要聽到的答案，而是在全球對中國保持距離下，國民黨到底是如何看待自己與共黨之間的關係？國共論壇的安排是否會變化？當共軍不斷派軍機繞台時，國民黨的看法如何？又要如何處理兩岸緊張關係？

這些問題，朱立倫也應該猜到，肯定早已準備好一套論述，至於外界也不用有太多期待，多數是實問虛答，畢竟，朱立倫訪美，要的是大內宣，一切過過場就好。