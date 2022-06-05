【空中逼車】澳洲巡邏機南海巡航 中共戰機步步進逼、發射鋁箔干擾彈

（台灣英文新聞 / 綜合報導）上個月南海上空差點擦槍走火。澳洲國防部5日指控，中國一架戰機蓄意攔截澳洲偵察機，做出危險行動，危及機上人員安全。

CNN報導，5月26日，澳洲一架P-8海神海上巡邏機（P-8A Poseidon）正在南海國際空域執行例行巡航任務時，一架共軍殲-16（J-16）戰機突然現身，貼著P-8海神側翼飛行，並放出熱誘餌彈。殲-16接著加速、朝P-8海神機鼻方向切過去，於此分毫間發射了箔條干擾彈，有的鋁箔片被吸入海神引擎，危險萬分。

通常，軍機會釋出鋁或鋅箔小碎片，作為混淆來襲飛彈的反制措施，有時則是用來破壞尾隨在後的飛機。前澳洲空軍官員Peter Layton表示，一旦飛機吸入干擾箔，引擎葉片會受損，甚至完全失靈。P-8海神雖能單靠一具引擎飛行，但這類事件確有可能使其不得不返回基地，被迫中止巡邏任務。

這已非中國軍機首次「鬧事」。就在本月1日，加拿大一架偵察機正在進行聯合國對北韓的制裁行動時，中國戰機突冒出來大肆騷擾。根據加方，在某些危險關頭，中共戰機過於逼近，以致偵察機不得不改變航線，以免撞上。

今年2月，澳洲一架P-8海神正在北方水域上巡航，卻遭中國戰艦以雷達光束照射。以雷射強光指向飛行器的行為，不僅會傷及駕駛眼睛，更可能因此使飛機失控釀災。澳洲官方予以譴責，稱共軍此舉太危險、魯莽。北京則反批澳洲胡言亂語，稱其戰艦的行為符合國際法，是澳洲惡意散佈關於中國的假消息。

最嚴重的一次擦槍走火，當屬2001年的中美撞機事件。當時一架美國海軍EP-3型偵察機正在南海上空執行任務，與解放軍海軍一架殲-8戰鬥機發生相撞事故，造成中國飛行員喪生，美軍迫降海南島，機上24人11天後才獲釋。