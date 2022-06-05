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疫情攪局 民進黨北北基桃竹提名恐延至8月底

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/05 18:02
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台灣縣市長選舉年底即將登場，但新冠肺炎（COVID-19）疫情還在延燒，為了穩住疫情，民進黨黨政人士透露，7月17日全代會恐怕來不及布局，北北基桃竹提名可能8月底才定案。

8月29日至9月2日是地方首長候選人進行選舉登記的時限，根據中央社，民進黨當前以疫情為重，7月全代會以改選中執委、中常委與中評委為主，不一定會舉行造勢活動。由於疫情打亂提名工作，民進黨相關造勢活動恐推遲至9月28日黨慶。

目前完成的縣市提名有9縣市，包括：高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，台中市蔡其昌、屏東縣周春米、雲林縣劉建國、南投縣蔡培慧、宜蘭縣江聰淵、苗栗縣徐定禎。

北北基桃部分，新北市尚未確定要採一次性提名或選擇長期培養人士。一次性如提名政務官，像蘇貞昌、游錫堃等院長級人物。長期耕耘的部分，則是從新北9名立委挑選適合人選。

知情人士指出，桃園市長方面，會尊重現任鄭文燦的意見。兵家必爭的首都台北市，目前綠營僅前交通部長林佳龍表態，衛服部長陳時中目前還是以防疫為主。

其他縣市方面，基隆市可能徵召立委蔡適應，彰化縣會是前縣長魏明谷與邱建富擇一，嘉義市指望前立委李俊俋，惟他意願不高。另外目前看好總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）選花蓮縣，立委陳瑩參選台東縣，但陳瑩意願也不高。至於澎湖縣，議員陳慧玲表態爭取黨內提名，前澎湖縣長陳光復也是熱門人選。
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