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美國CDC：兒童褪黑激素中毒事件激增6倍　提醒家長留心擺放位置

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/05 17:14
根據美國CDC於6月2日發表的研究指出，兒童因服用過量褪黑激素而中毒的比例增多，是10年前的6倍之多。(示意圖/pexels)

根據美國CDC於6月2日發表的研究指出，兒童因服用過量褪黑激素而中毒的比例增多，是10年前的6倍之多。(示意圖/pexels)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（CDC）於6月2日發表的研究指出，兒童因服用過量褪黑激素（Melatonin）而中毒的比例增多，是10年前的6倍之多，提醒家長應特別注意褪黑激素的擺放位置，勿讓孩童輕易取得。

外電報導，研究人員引用美國毒物控制中心的統計數據，去年共接到超過5.2萬通兒童食用褪黑激素的通報電話，大多數是誤食，又以錠劑外觀類似兒童軟糖的最多。

任職於密西根底特律兒童醫院的急診室醫師，同時也是該研究的主要研究者Karima Lelak博士說，父母可能把褪黑激素當成一種維他命，並隨意放置於床頭櫃上，因而讓兒童輕易取得，但其實這是一種有可能造成傷害的藥物，應該擺放在藥櫃裡。

褪黑激素是由人體腦下垂體中的松果體所分泌的一種荷爾蒙，研究顯示其能控制睡眠周期，是這幾年來時下流行的一種非處方助眠藥，在2016年至2020年間，銷售額增長了150%，光是2019年至2020年新冠疫情肆虐期間就成長38%。

褪黑激素在美國被歸類為保健食品來販售，因此美國FDA並沒有針對其成分的純度或劑量進行監管。

研究人員發現，某些褪黑激素外瓶標籤與內容物不符合，有一些國家已禁止販售非處方的褪黑激素。

Lelak博士指出，據2012年至2021年間毒物控制中心統計，共有26萬通兒童服用過量褪黑激素的通報電話，其中約83%沒有出現任何不適症狀，但有部分出現嘔吐、呼吸不順等情況。

在長達10年以上的研究統計中，超過4000位兒童因而住院，有5位需要使用呼吸器，還有2位小於2歲的幼童過世。

專家表示，大部分的人可以耐受相對較大劑量的褪黑激素，且不會造成身體重大傷害。但由於服用過量褪黑激素是沒有解毒劑，在兒童誤食的情況下，專家通常只能要求成年人在旁密切觀察，若發現有呼吸困難等不適症狀或異於平常的身體跡象時，應立即與醫生聯繫或送往醫院。
褪黑激素
兒童
嬰幼兒
美國CDC

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