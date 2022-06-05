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法國總統籲勿羞辱俄國才好和談　烏克蘭嗆是誰羞辱誰

馬克宏對俄立場較軟，與歐洲部分國家扞格

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/05 15:08
法國總統馬克宏（圖／美聯社）

法國總統馬克宏（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰事已逾百日，不見終點，為了讓戰爭早日落幕，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲各方不要羞辱俄國總統普丁（Vladimir Putin），以免不利外交解決，但此言一出，反倒惹惱了烏克蘭。

綜合BBC路透報導，馬克宏在一場專訪中表示，普丁已將自己孤立，「我們萬萬不能羞辱俄國，如此一來，待戰爭告一段落，才能透過外交途徑找到出路。屆時法國會扮演協調者角色。」他提到，自己曾向普丁說，他對人民、對自己、對歷史，都鑄下了濤天大錯。

對於這項說法，慘遭戰爭蹂躪的烏克蘭情何以堪。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）回嗆，俄羅斯「自取其辱」，盟友們應把焦點擺在如何讓俄國有自知之明，「促各方避免辱俄，只是侮辱法國自己，以及其他有此想法的國家。」

自戰事於2月爆發，馬克宏即致力與普丁維持對話，爭取停火與談判，不同於英美的強硬立場。此一態度卻屢遭東歐與波羅的海國家批評，阻礙了逼迫普丁上談判桌的努力。

當歐洲各國領袖紛紛造訪烏國首都基輔，展現團結、象徵性的政治支持，馬克宏卻遲遲未踏上烏克蘭，儘管法國的確提供了金援與軍援，如凱薩自走榴彈砲（Caesar howitzer canon）。

延伸閱讀：
俄國試射洲際飛彈稱舉世無雙 富商求西方給普丁留面子找台階下
俄國
法國
普丁
馬克宏
烏克蘭
俄烏
和談
戰爭

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更新時間 : 2022-06-05 15:30 GMT+08:00

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