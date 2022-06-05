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【6/5台灣本土+62080　死亡+124】高雄單日新增超越北北基桃　逼近萬例　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/05 14:30
【6/5台灣本土+62080　死亡+124】高雄單日新增超越北北基桃　逼近萬例　

15:18更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增62,110例COVID-19確定病例，分別為62,080例本土個案及30例境外移入；另確診個案中新增中重症252例、124例死亡。

指揮中心表示，今日新增之62,080例本土病例，29,070例男性、32,991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為高雄市(9,232例)、新北市(9,026例)、臺中市(8,699例)、桃園市(5,793例)、臺南市(5,447例)、臺北市(4,452例)、彰化縣(4,217例)、屏東縣(2,557例)、新竹縣(1,516例)、苗栗縣(1,504例)、雲林縣(1,496例)、新竹市(1,257例)、宜蘭縣(1,249例)、南投縣(1,188例)、嘉義縣(1,058例)、花蓮縣(969例)、臺東縣(750例)、基隆市(729例)、嘉義市(552例)、澎湖縣(213例)、金門縣(163例)、連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於9歲至90歲以上，有70人年齡超過80歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史，81人未打滿3劑新冠疫苗，包含57人無疫苗接種史。確診日介於今(2022)年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童重症死亡案例中，新增一名9歲男童，患有先天性心臟病、長期使用呼吸器，住院期間檢驗出新冠肺炎感染，之後出現氧氣濃度變差、肺炎惡化等情況，最後因併發多重器官衰竭而過世。

截至今，12歲以下兒童重症累積35例，分別為17例腦炎、8例肺炎、2例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤；個案中有15人死亡，含肺炎4例、腦炎5例。

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指揮中心說明，今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,404,871例確診，分別為13,161例境外移入、2,391,656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,939例COVID-19死亡病例，其中2,924例本土，個案居住縣市分布為新北市1,108例、臺北市638例、臺中市182例、高雄市146例、桃園市118例、基隆市114例、臺南市104例、彰化縣94例、屏東縣74例、宜蘭縣70例、花蓮縣63例、雲林縣42例、臺東縣37例、南投縣34例、新竹縣24例、嘉義市23例、苗栗縣及嘉義縣各21例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
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