老牌耶誕金曲 瑪麗亞凱莉All I want for Christmas is You竟遭控侵權

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)西洋流行音樂天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的一曲《All I want for Christmas is You》,幾乎已成了耶誕節代名詞,家喻戶曉程度數十年不墜,不料竟有人控訴她侵權,求償2千萬美元(新台幣5.9億元)。

綜合CNN、BBC報導,《All I want for Christmas is You》是瑪麗亞凱莉199《祝福》(Merry Christmas)專輯的其中一條曲目,但一名作曲人史東(Andy Stone)聲稱,早在這首曲子問世前五年,他就寫了一首同名曲。

史東是鄉村樂團Vince Vance & the Valiants的一員,他指控瑪麗亞凱莉、共同作曲人Walter Afanasieff以及唱片公司索尼音樂(Sony Music Entertainment)利用了其「流行性與特殊風格」,在未徵詢其同意的情況下,製作同名新曲,造成混淆。

每到了聖誕節,大街小巷、賣場電台都會出現瑪麗亞凱莉的《All I want for Christmas is You》,幾乎人人都能來上一句。此曲橫掃各國排行榜,年年都進帳了不少版稅。據稱到了2017年時,這首歌已為瑪麗亞凱莉賺進6千萬美元版稅,光是在Spotify就播放了10億次,還不算其他平台。瑪麗亞凱莉日前曾笑稱,這首歌幾乎全在「廉價的小卡西歐鋼琴鍵盤上完成」。

然而,神曲都已問世28年,史東至今才告上法院,令人不解。史東律師表示去年就已接觸瑪麗亞凱莉等人,卻未達成任何協議。

事實上,兩首曲子風格迥異,世上同名曲也比比皆是。美國著作權局網站上,光是《All I want for Christmas is You》,就有177筆。