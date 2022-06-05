老牌耶誕金曲 瑪麗亞凱莉All I want for Christmas is You竟遭控侵權

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）西洋流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的一曲《All I want for Christmas is You》，幾乎已成了耶誕節代名詞，家喻戶曉程度數十年不墜，不料竟有人控訴她侵權，求償2千萬美元（新台幣5.9億元）。

綜合CNN、BBC報導，《All I want for Christmas is You》是瑪麗亞凱莉199《祝福》（Merry Christmas）專輯的其中一條曲目，但一名作曲人史東（Andy Stone）聲稱，早在這首曲子問世前五年，他就寫了一首同名曲。

史東是鄉村樂團Vince Vance & the Valiants的一員，他指控瑪麗亞凱莉、共同作曲人Walter Afanasieff以及唱片公司索尼音樂（Sony Music Entertainment）利用了其「流行性與特殊風格」，在未徵詢其同意的情況下，製作同名新曲，造成混淆。

每到了聖誕節，大街小巷、賣場電台都會出現瑪麗亞凱莉的《All I want for Christmas is You》，幾乎人人都能來上一句。此曲橫掃各國排行榜，年年都進帳了不少版稅。據稱到了2017年時，這首歌已為瑪麗亞凱莉賺進6千萬美元版稅，光是在Spotify就播放了10億次，還不算其他平台。瑪麗亞凱莉日前曾笑稱，這首歌幾乎全在「廉價的小卡西歐鋼琴鍵盤上完成」。

然而，神曲都已問世28年，史東至今才告上法院，令人不解。史東律師表示去年就已接觸瑪麗亞凱莉等人，卻未達成任何協議。

事實上，兩首曲子風格迥異，世上同名曲也比比皆是。美國著作權局網站上，光是《All I want for Christmas is You》，就有177筆。