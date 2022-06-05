〈投資理財〉台股動盪 電動車、綠能優質個股可擇機入手

諸多不確定因素籠罩下權值股頻走低，但是若以長期眼光來看，台灣值得長抱標的多，例如鴻海、台泥、中租、上海商銀、裕融、欣雄、台達電、台積電、玉山金、益登、欣泰、台汽電、大汽電，長期穩定看好，值得投資人注意。

鴻海在這一波經濟不景氣中，股價不跌反漲，逆勢上揚，頗受投資人注意。今年4月底，鴻海曾經跌到每股99.7元，但是後來一路上揚，來到116元，漲幅16.35%，走勢勝於大盤，頗受矚目。

近10年來，除了2017年配息2元之外，鴻海每年股息都在4元以上，去年鴻海EPS 10.05元，今年配出5.2元，殖利率近5％，創近期新高。如果以本益比來評價，鴻海價格並不高，目前本益比約11倍，如果上升到15倍，價格應該是150元，鴻海市值將超過2兆元，如果本益比20倍，市值可達2.77兆元，有機會躍升為世界級的企業。

近年積極發展電動車，成立MIH聯盟，吸引2700家企業加入，但是更令人矚目的是鴻海進軍低軌道衛星（LEO）領域，可能在2023年就會看到鴻海衛星在天上。這顆衛星是由鴻海研究院新世代通訊研究所負責設計，內容包括衞星酬載的軟硬體設計，以及自行架設的地面衛星接收站，目標是打造未來電動車即時聯網環境的實驗場域。

鴻海董事長劉揚偉在今年股東常會上宣布，10月份將有兩款新型電動車問世，外資對鴻海的評價是買進，應該值得投資人期待。

台泥第一季逆風EPS 0.2元，董事長張安平直言，今年是10年以來，經營環境最糟糕的一年，但是近兩年台泥積極推動綠色能源轉型，未來水泥營收比重會逐年下降，2025年綠能事業將成為台泥重要收入之一，水泥不再是多數收入。未來3年，創能、儲能新事業，將呈現超高倍數成長，各項綠能計劃，包括風電、光電、地熱、海洋溫差，正全方位發展，發電建置容量將從85 MW增加到2025年570 MW。

去年收購義大利NHOA之後，台泥躍升為全球第四大儲能公司，其儲能案場完成及規劃中案件，橫跨義大利、西班牙、希臘、澳洲、新加坡、智利及美國等26國。台泥全球儲能建置今年底逾400MWh（百萬瓦），到2024年，台泥全球儲能建置容量預估超過2900MWh。台泥正朝向循環經濟、科技成長轉型之路發展，未來值得投資人注意。

上海商銀最近股價走勢在金融類股中，獨樹一幟，每股已突破50元，由於今年3月中央銀行升息一碼，有助於銀行營運，加上上海商銀長期以來，深耕經營台、港、滬金融市場，成績斐然。去（2021）年上海商銀EPS 3.19元，今年配息1.8元。

今年第一季稅前淨利56.55億元，淨利45.70億元，歸屬於母公司業淨利36.41億元，EPS 0.81元。歐系外資在最新報告中表示，看好上海商銀受惠升息，增加獲利成長空間，決定將上海商銀納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看62元。

歐系外資認為，上海商銀在龐大外幣貸款組合，以及結構性趨動因素推動下，股東權益報酬率（ROE）將在未來兩年內快速復甦，並可能在明（2023）年達到新高，有利獲利表現。上海商銀長期正派穩健經營，金融界評價佳，是外資法人長期存股標的，投資人如果長期持有，風險不高。

中租、裕融兩家上市公司，都是租賃界耀眼標的。中租去年EPS 14.8元，今年股利為配股0.5元，配息6元，創歷年新高。今年自結前4月合併稅後純益22.5億元，較去年同期成長26％，累計合併税後純益為94.2億元，年增39％，EPS 6.49元，主要營運地區台灣獲利成長26％，中國成長22％，東協地區成長33％。由於中租營運相當靈活，跨業太陽能、金融、保險市場，都獲得不錯成果，未來具成長潛力。

裕融去年EPS 12.96元，今年配股1.7元，配息5.5元。今年獲利方面，4月份自結合併損益，營收28.94億元，年增8.42%，月減0.48%，稅前淨利7.45億元，稅後淨利5.53億元，EPS 1.32元，合計前4月累計5.43元，比去年同期3.73元成長，正走在快速成長的道路上。

今年第2季裕融財測預估3.92元至4.16元之間，有可能落在高點，再挑戰單季獲利新高紀錄。今年裕融計劃現金增資，再配合盈餘轉增資，擴大資本，因應公司成長需要，投資人搭上公司快速成長機會，正是可以考慮的不錯投資時機。

至於欣雄、欣泰、台汽電、大汽電、台達電、台積電、益登，各標的都有不同投資價值，長期投資應該都值得投資人考慮，尤其在全球經濟不景氣，金融市場動盪不安之際，值得投資人注意。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★