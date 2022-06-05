金正恩生氣了？美韓聯合軍演剛結束　北韓一口氣發射8枚彈道飛彈

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）為期3天的韓美聯合軍演剛剛結束，北韓今天從平壤順安一帶發射8枚短程彈道飛彈！南韓合同參謀本部今（5）日表示，軍方正在分析相關數據，總統辦公室也立即召開國家安全保障會議（NSC）。

韓聯社報導，南韓軍方今天上午偵測到北韓向東部海域發射飛彈，這是繼尹錫悅政府就任後，北韓第3次試射飛彈，也是今年第18次武力示威行動。

上個月25日當美國總統拜登剛結束亞洲行返美時，北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）及短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈，時隔11天後又再次發起挑釁。

中央社報導，南韓合同參謀本部向媒體表示，軍方偵測到北韓從上午9時8分至9時43分左右，從平壤順安一帶陸續發射8枚短程彈道飛彈，瞄準2個以上目標物；軍方仍在分析射程、高度等相關數據。

北韓這次一口氣發射多枚飛彈，很有可能是針對前一天剛結束的韓美聯合軍演。南韓軍方4日表示，剛結束為期3天的韓美聯合軍演，這次還睽違4年多出動航空母艦。

此外，美日韓對北韓代表3日在首爾舉行的三方會議也可能觸動平壤當局敏感神經。當時會議譴責北韓多次發射飛彈的行動，要求北韓立即停止這種威脅區域和平的行動，無條件回歸談判桌。

今年起截至上月24日，北韓共6次發射洲際彈道導彈，隨著韓半島緊張局勢不斷升溫。南韓判研，北韓第七次核子試驗已準備就緒，就待國務委員會委員長金正恩的決定。