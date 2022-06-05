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好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/05 11:25
台灣今（５）日西南風增強，全台高溫悶熱，6日（週一）起至11日因鋒面接近台灣，全台天氣較不穩定。（截圖自氣象局記者會）

台灣今（５）日西南風增強，全台高溫悶熱，6日（週一）起至11日因鋒面接近台灣，全台天氣較不穩定。（截圖自氣象局記者會）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台灣今（５）日西南風，全台高溫悶熱，要注意防曬、補水，以及慎防熱傷害。氣象局提醒，6日（週一）起至11日因鋒面逐漸往南、接近台灣，全台天氣較不穩定，恐有整天局部大雨、雷雨情形發生。

中央氣象局預報員趙竑表示，今天台灣附近的雲量偏少，各地皆可看見陽光，迎風面中南部有局部短暫雨，其他地區以午後降雨為主。今中南部高溫33、34度，受到西南風沉降、太陽加熱影響，北部、東半部溫度偏高，大台北和花東縱谷、東南部可能有局部36度高溫。

到了6日（週一）鋒面逐漸往南並接近台灣，全台天氣轉趨不穩定，西半部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨機率，而北部地區與今天相比，天氣相對變化大，東半部則以午後降雨為主。

趙竑提醒，7至11日（週二至週六）鋒面直接南壓台灣上空，為全台天氣最不穩定的時候，7至9日（週二至週四）鋒面影響最明顯，西半部整天都會有局部大雨發生的情況，與西半部相比，東半部雨勢稍緩和、空檔較多，但整天仍有不定期陣雨或雷雨。

10、11日（週五、六）鋒面北移，雨區以中部以北為主，有整天局部大雨的可能性，其他地區為局部性短暫陣雨或雷雨。

未來一週溫度方面，因各地水氣多，北部高低溫落在20至22度左右，其他地區22至26度之間，感受較為舒適。
氣象局
梅雨季
西南風
鋒面南移

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更新時間 : 2022-06-05 12:27 GMT+08:00

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