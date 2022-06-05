新聞與紀錄片艾美獎得主－齊邁可申獲就業金卡

來自美國的齊邁可（Mike Chinoy）有著學術研究者、教授、作家、電影製作人等許多身分，但最為人津津樂道，莫過於他在新聞領域上的成就，他曾獲得美國新聞與紀錄片艾美獎(傑出單一突發性即時新聞報導獎項)、美國有線電視傑出獎、杜邦－哥倫比亞大學廣播電視新聞獎、皮博迪獎等國際知名大獎，齊邁可目前以「文化、藝術領域特定專業人才」身分，申獲我國就業金卡。

齊邁可畢業於耶魯大學中國研究學系，在取得哥倫比亞大學新聞學院碩士學位後，這位常春藤名校高材生旋即投入他所熱愛的新聞工作，64年受聘於美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）期間，他選擇移居香港以便就近觀察報導他所熱衷的中國大陸議題。自72年加入美國有線電視新聞網（CNN）後，曾擔任CNN北京分社社長，並協助CNN創立香港分社。

在齊邁可近半個世紀的新聞工作生涯中，歷經許多重大歷史性事件，包含68年蘇阿戰爭、89年總統選舉…等，都成為他新聞報導題材重要元素。

與國家政要面對面訪談，對閱人無數的他而言，似乎只是日常工作的一部分，如金日成（北韓前領導人）、董建華（前香港特別行政區行政長官）、柯林·鮑爾（前美國國務卿）、金大中（前韓國總統）、柯拉蓉·艾奎諾（前菲律賓總統）…等都曾接受齊邁可的專訪，我國總統選舉相關新聞亦曾因他而登上CNN頭條。

儘管齊邁可在新聞領域上已樹立標竿，但他記錄歷史的腳步並不因而停止，作為南加州大學美中學院高級學者的他，就中國大陸相關議題完成多部紀錄片，其中The Thaw: Taiwan and China’s Changing Relationship（中譯：融冰－變動的中國與臺灣關係），從兩岸經貿往來的角度，講述臺灣如何藉由技術及資本優勢，結合中國大陸的人力資源，在全球市場展現競爭力，該紀錄片被分享至影音平臺Youtube，獲得近5萬次點閱，有助提升臺灣國際能見度。

根據國際非政府組織「無國界記者組織」日前公布111年「世界新聞自由指數」，我國排名由去年的第43名躍升至第38名，亞洲排名第一，顯示我國相較鄰近國家更有充分的新聞自由，有能力與歐、美等其他世界大國共享民主自由價值，盼齊邁可為新聞自由的進步增添一份動能。

為強化延攬外國專業人才，簡化申請工作、居留之程序，增加外國人長期留臺誘因，並完備其家庭團聚及社會保障需求，國家發展委員會協同內政部移民署等相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」自107年2月8日施行，臺灣就業金卡亦於同日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件，隨著該法於110年10月25日修正實施，進一步簡化延期申請流程及增加利多，使符合條件就業金卡持有人享有自由尋職、租稅減免、探親簽證、申請永久居留，以及加入全民健保等五大優惠權益，建構更友善工作及居留環境，吸引外國專業人才來臺、留臺。