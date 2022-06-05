六四33週年全球紀念會　王丹：歷史的傷痛不應被遺忘

「2022年六四33週年全球聯網紀念活動」4日晚上透過網路視訊舉行，以「堅持六四精神 推動憲政民主」為主題。八九學運領袖王丹呼籲對抗中共，強調六四歷史傷痛與學生付出不應被遺忘；旅美中國民運人士王軍濤表示，每天也在想怎樣把天安門廣場羸回來。

中央社報導，德國人權牧師庫納（Roland Kuhne）作開場發言點起蠟燭，表示除了悼念六四死難者外，還要用來照亮香港的民主，以及為被捕的前支聯會副主席鄒幸彤、前支聯會主席李卓人、香港壹傳媒創辦人黎智英等人，還有不向中共低頭的台灣人而點亮。

王丹表示，六四鎮壓是對民主自由普世價值的最嚴重挑戰，傷天害理的政權存在，是對人類良知與正義的嘲諷，對和平自由的威脅。

他說，「人血不是水，不能白白流淌」，歷史的傷痛，不應被謊言和冷血的權力掩蓋，學生的付出不應被遺忘 ，這也是每個有良知的中國人應具備的道德底線。所以必須發揚八九民運精神，對抗共產政權，「當年死難者的亡靈是我們繼續前進的動力」。

王丹表示，希望能夠在美國建立六四紀念館，並在六四35週年開館，因為這是歷史責任，也是對失去生命的同學及民眾一個交待。

中國民主黨全國委員會主席王軍濤表示，每年六四都百感交集，感到十分悲痛，一直在想「怎樣把天安門廣場贏回來」。他強調，紀念六四的最好方法是行動，把失去的贏回來。

穿著「勿忘六四大屠殺」上衣的中國民主運動海外聯席會議主席魏京生表示，雖然很多中國人民不敢說真話，但相信老中年的百姓都對中共有負面想法。最近發生的鐵鏈女事件、清零政策、經濟下滑等，中國社會正醞釀著更大的反抗運動，海外人士應配合與中國國內人民共同反抗。

台灣駐德國代表謝志偉指出，每一個人都有回家的權利與自由，這兩年台灣除面對COVID-19病毒外，還面對中國病毒。

他說，疫苗及藥物可對付COVID-19病毒，但只有追求自由民主，平反六四，才能對付中國病毒。他相信「公平正義往往會遲，但總會到來」；悼念是一天，平反六四對抗中國霸權，令每天都是六四。

德國籍歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，今年香港沒有六四紀念活動，顯示中國要打壓人民的勇氣及決心，打壓所有人的反抗意志。呼籲世人應站在一起共同努力維護普世價值。