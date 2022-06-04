全家百件商品第2件5折、商城免運 慶祝旗下台灣職籃球隊封王

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣最新籃球聯盟T1今（4日）舉行冠軍賽，由全家旗下的海神籃球隊奪冠，全家因此推出打折優惠，APP上商城自6月5至11日全館免運，還有美式買一送一等優惠，便利超商則是於9日至11日期間百件商品第二件五折優惠。

全家便利商店去年10月起冠名贊助高雄全家海神隊，參與台灣創新聯盟「台灣運彩xT1」元年賽季，今下午在台中體育大學舉行聯盟冠軍賽，海神對上台中葳格太陽隊並獲得最終勝利，全家也因此推出為期四天到一週的優惠活動。

根據高雄全家海神隊，6月5日上午10點起至6月8日全家便利商店APP「隨買跨店取」推出自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水系列、Power能量水、Let’s Café經典美式咖啡大杯買一送一限時限量快閃優惠；全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」自6月5日至6月11日為期一周全館免運。

至於實體便利超商則是多樣上品第二件五折，品項包含杯裝茶飲、熱狗、媽媽煮藝部分微波食品、冰品、多項飲料和啤酒等熱門夯品，當然也有洋芋片、餅乾、巧克力、糖果等家中常備零食，折扣起來相當划算，優惠期間僅6月9日至11日，一共四天。

根據中央社，台中葳格太陽今在主場台灣體大體育館迎戰高雄全家海神，海神靠著洋將亞歷山大（Xavier Alexander）在比賽結束前最後3.2秒飆進致勝3分球，率隊成功奪冠。