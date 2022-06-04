NBA回歸中國電視台 總裁坦承損失上億美元遭轟偽善

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）NBA睽違18個月再度於中國央視轉播，總裁蕭華(Adam Silver)週四（2日）說NBA因停播損失數億美元，現在對於回歸中國市場表示歡迎，不過也支持球員言論自由，然而反中立場強烈的球員坎特才剛被開除，蕭華這番演說因此招致許多批評，被外界認為是偽善、可恥。

根據外媒，NBA（全美職業籃球聯賽）過去因香港爭議惹得北京不開心，決定要暫停中國官媒中央電視台的轉播，經過18個月後比賽於年3月再度開放轉播，NBA總裁蕭華也在總決賽第一場比賽前的記者會上表示，對回歸中國市場表示歡迎，並強調和中國打交道的重要性。

蕭華說，由於NBA在中國停播，導致數億美元的損失，不過他強調聯盟支持球員的言論自由權，如果要因此而停播或賠錢，聯盟也接受。不過外界對於這次央視復播NBA有所質疑，因為反中並挺新疆、香港與台灣民主自由的土耳其裔球員坎特（Enes Kanter Freedom）今年3月表示自己上場時間減少，簡直是「被迫退休」，而剛好中國又接著開始轉播NBA，被質疑轉播就是開除坎特的獎勵。

華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)3日於推特表示「蕭華說他很高興回到中國的中央電視台，但聲稱NBA仍然捍衛球員的言論自由權。他假裝聯盟不是為了中國轉播NBA作為獎勵而開除坎特，可恥。」

根據美國之音報導，坎特一直以來利用自身的國際影響力，呼籲國際社會關注新疆維吾爾人遭受種族滅絕，西藏和香港自由狀況惡化等議題，坎特也曾穿著「台灣不是中國的」上衣，發表影片表示支持台灣自由主權，然而坎特被凱爾特人交易到火箭隊，並在今年2月被裁。

報導指出，坎特上個月在美國福克斯新聞上，批評NBA是一群在乎金錢勝過道德的偽善者。他說「我才29歲，但他們逼迫我退休，因為我敢於發聲，傷害了他們的生意。」

他也說，球員工會對於他被減少上場時間非常冷漠，「他們非但不支持我，還叫我閉嘴別談論中國的人權問題。」

休斯頓火箭隊時任總經理莫雷（Daryl Morey）2019年10月發推特支持香港民主示威者後，央視宣布暫停轉播NBA比賽，今年3月，央視開始直播NBA洛杉磯快船隊與猶他爵士隊之間的比賽，這是央視自2020年10月直播湖人熱火總決賽後，相隔18個月首次恢復對NBA比賽的直播。