沒帶警用無線電 德州警方攻堅延誤

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案中，當地警方因攻堅延誤1小時而備受抨擊。進一步調查結果研判，當時現場警方指揮官阿瑞唐多第一時間並未攜帶無線電對講機，德州參議員古提瑞茲抨擊，無人告知阿瑞唐多有受困學生電話求救，是「制度疏失」。

5月24日洛伯小學（Robb Elementary School）遭18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入，警方迅速趕抵現場卻未立即攻堅制伏嫌犯，最終釀成19名學童及2名教師死亡、17人輕重傷的慘劇。

《美聯社》報導，民主黨籍的古提瑞茲（Roland Gutierrez）引述一名德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）一名官員說法指出，於槍擊現場調度決策的學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）在第一時間沒有攜帶無線電對講機。

儘管當局並未說明阿瑞唐多如何在此情況下進行溝通調度，但陸續抵達現場的20名員警，於教室走廊外等候近1小時才發動攻堅，擊斃槍手。這項最新披露的細節也驗證了警方行動延遲的失誤。

關於阿瑞唐多為何沒有下令立刻攻堅解救孩童，德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）日前表示，阿瑞唐多當時認為，槍手已從行凶轉為挾持人質，他事後坦承自己決策錯誤。

古提瑞茲則抨擊，當時無人告知阿瑞唐多，有受困於教室中的學童多次撥打911求救，認為是制度疏失，「每個層面、包括立法面都有錯」，稱許多人都須承擔一定責任，他特別點名民主黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）。

《紐時》指出，警方溝通中斷、以過時決策因應槍擊案等因素，是造成此起槍擊案傷亡上升的可能原因，也因此延誤傷者送醫時機。報導認為，未攜帶無線電，在第一時間所下的決策已然註定延誤制服槍手時機的後果。