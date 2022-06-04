Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

沒帶警用無線電 德州警方攻堅延誤

古提瑞茲更抨擊，當時無人告知指揮官阿瑞唐多，有受困於教室中的學童多次撥打911求救，認為是制度疏失。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/04 18:10
民主黨籍的古提瑞茲（Roland Gutierrez）3日向美聯社透露，德州小學槍擊案指揮官第一時間未攜帶警用無線電對講機至現場。（圖／美...

民主黨籍的古提瑞茲（Roland Gutierrez）3日向美聯社透露，德州小學槍擊案指揮官第一時間未攜帶警用無線電對講機至現場。（圖／美...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案中，當地警方因攻堅延誤1小時而備受抨擊。進一步調查結果研判，當時現場警方指揮官阿瑞唐多第一時間並未攜帶無線電對講機，德州參議員古提瑞茲抨擊，無人告知阿瑞唐多有受困學生電話求救，是「制度疏失」。

5月24日洛伯小學（Robb Elementary School）遭18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入，警方迅速趕抵現場卻未立即攻堅制伏嫌犯，最終釀成19名學童及2名教師死亡、17人輕重傷的慘劇。

美聯社》報導，民主黨籍的古提瑞茲（Roland Gutierrez）引述一名德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）一名官員說法指出，於槍擊現場調度決策的學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）在第一時間沒有攜帶無線電對講機。

儘管當局並未說明阿瑞唐多如何在此情況下進行溝通調度，但陸續抵達現場的20名員警，於教室走廊外等候近1小時才發動攻堅，擊斃槍手。這項最新披露的細節也驗證了警方行動延遲的失誤。

關於阿瑞唐多為何沒有下令立刻攻堅解救孩童，德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）日前表示，阿瑞唐多當時認為，槍手已從行凶轉為挾持人質，他事後坦承自己決策錯誤。

古提瑞茲則抨擊，當時無人告知阿瑞唐多，有受困於教室中的學童多次撥打911求救，認為是制度疏失，「每個層面、包括立法面都有錯」，稱許多人都須承擔一定責任，他特別點名民主黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）。

《紐時》指出，警方溝通中斷、以過時決策因應槍擊案等因素，是造成此起槍擊案傷亡上升的可能原因，也因此延誤傷者送醫時機。報導認為，未攜帶無線電，在第一時間所下的決策已然註定延誤制服槍手時機的後果。
德州小學槍擊案
攻堅延誤
警方疏失
決策錯誤
無線電
溝通中斷
槍擊案
槍枝暴力

相關新聞

美奧克拉荷馬州醫院再傳槍擊4人喪生 拜登：夠了！
美奧克拉荷馬州醫院再傳槍擊4人喪生 拜登：夠了！
2022/06/03 11:56
未第一時間攻堅小學救人 德州警方承認「決策失誤」
未第一時間攻堅小學救人 德州警方承認「決策失誤」
2022/05/29 12:06
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
2022/05/19 17:52
〈時評〉「恐攻型暴力事件」之後，蔡政府該有什麼做為？
〈時評〉「恐攻型暴力事件」之後，蔡政府該有什麼做為？
2022/05/19 11:09
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
2022/05/16 14:07

更新時間 : 2022-06-04 19:39 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子