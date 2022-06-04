新竹動物園水豚、龍貓生寶寶！雙喜臨門 可愛爆表

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）超受歡迎的水豚、龍貓在新竹市立動物園分別生下健康寶寶，水豚媽媽上個月生了3隻寶寶，而在龍貓家族同樣傳出喜訊，日前也誕生3隻寶寶，可謂雙喜臨門，可愛加倍。

根據新竹市立動物園，目前昆蟲館的水豚媽媽正在坐月子，預計8月底寶寶就能與民眾見面，而龍貓家族也添加3名新成員，不過剛產子的龍貓媽媽現在還較虛弱，民眾參觀時務必輕聲細語。

龍貓是台灣較少見的動物，新竹市立動物園表示，龍貓其實叫做「絨鼠」，因為長相神似吉卜力動畫電影中的龍貓，才被稱為龍貓和豆豆龍。他們的棲息地分布在南美洲安地斯山脈，因此被譽為安地斯山的精靈，絨鼠的飼養條件較高，除了長期開冷氣打造低溫乾燥環境，也需要空間提供牠們跳高，因此育養照護上較其他物種費心。

新竹市立動物園長楊礎遠說，絨鼠擁有蓬鬆柔軟毛皮，易被獵捕，現野生絨鼠為保育類動物，且被收錄在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，不過有許多業者合法申請輸入人工育養的絨鼠，目前可於寵物店看到絨鼠身影。

至於水豚也是近期在台灣相當受歡迎的動物，新竹昆蟲館館長柯心平表示，3隻水豚寶寶於5月19日晚間誕生，水豚家族目前身體狀況良好，相當活潑，寶寶也由水豚媽媽餵母奶，預計8月中斷奶，8月底亮相。

新竹市立動物園表示，欲前往參觀的民眾可以注意園區開放時間，新竹昆蟲館除每週一休館，週二至週日營業時間為上午10時至下午5時。動物園則每週一休館，週二至週日上午9時至下午5時營業。

新生的絨鼠寶寶，可愛模樣被鏡頭捕捉下來。(圖/新竹市立動物園Facebook)