俄烏戰爭加深糧食危機 非洲聯盟領導人面會普丁

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）俄烏戰爭已持續超過100天，由於兩國皆是重要的糧食出口國，全球糧食供應出現問題，其中又以開發中國家受影響最大，不過在昨（3）日與非洲聯盟（AU）領導人的會面中，俄國總統普丁強調這不是俄國的錯。

《半島電視台》報導，非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）與非洲聯盟委員會主席、前查德總理法基（Moussa Faki Mahamat）昨日前往俄國位於黑海旁的渡假勝地索契（Sochi）與俄國總統普丁會面，雙方希望能強化貿易往來與合作，並讓糧食供給恢復穩定。

非洲40%的小麥來自烏克蘭與俄國，在非洲本身就因為歉收、安全問題而缺糧的情況下，聯合國危機協調專員阿瓦德（Amin Awad）指出，進一步的小麥短缺將造成1.4億人陷入飢餓，並迫使人口大規模遷移。

現階段，查德因為三分之一的人口急需外界糧食援助，政府已宣布全國進入糧食緊急狀態，而其他地區的狀況也好不到哪去，大約有8000萬人陷入糧食危機，相比去年同期的5000萬人增加了超過1.5倍，除了糧食以外，食用油、肥料的價格也已飆至新高。

然而，由於俄軍佔領了烏克蘭用於出口小麥的黑海港口，並派艦隊控制了黑海貿易航線，大量烏克蘭已收成的穀物正堆積在港口的倉庫無法出口，對此總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，俄軍沒有封鎖任何港口，貿易停滯是因為「某國」在黑海布雷所致，糧食危機不是俄國造成的問題。

而普丁雖然已承諾將從俄國控制的港口出口烏克蘭小麥，外界仍不清楚詳細的期程，分析認為，俄國期待全球性的糧食危機能給對西方各國帶來壓力，讓其解除對俄制裁。