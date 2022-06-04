以為是《捍衛戰士》4D特效！高雄影廳天花板掉落 民眾嚇傻影廳暫關

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）《捍衛戰士》聲光效果十足，不過如果聽到影廳內傳來大聲巨響還有東西掉落，這可不是什麼4D特效！今（4日）早上高雄大遠百威秀影城傳發生IMAX影廳天花板掉落意外，所幸無人受傷，現已暫時關閉影廳。

根據威秀影城，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，原來是在播放湯姆克魯斯熱門電影《捍衛戰士：獨行俠》時，第1、2排上方部分天花板掉下來，威秀表示今天整日場次取消放映，已網路訂票的民眾可以直接在網路上取消。

在該場次觀看電影的民眾就在網路上發文，說一早到影城觀賞電影，看到一半突然聽到隆隆的聲音，過了不到5秒，就看到整個天花板掉下來，一度以為是「IMAX效果太強」，也有網友戲稱是4D特效，「你不會知道阿湯哥會從哪裡開飛機衝出來」。

根據中央社，立委林岱樺辦公室主任周忠信今天恰好也和妻子一起去看這場電影，第1、2排上方部分天花板掉下來，所幸沒人坐在下方，現場無人受傷，只是坐比較近的人有被嚇到。周忠信說，自己坐比較後面，一開始也還以為是特效。

事發後威秀影城緊急疏散民眾，並以一個人退2張票作為補償，由於影廳暫時關閉，已網路訂票的民眾可以直接在網路上取消；現場購票或已取票者，則可持未使用的電影票，7日內到大遠百威秀影城現場櫃台進行退票。