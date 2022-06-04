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中共抹殺香港「六四」集體記憶 蔡英文：堅守民主價值

蔡英文呼籲人民，在享有民主自由價值同時，也要注意遏阻錯假訊息，切勿助長錯假消息，在疫情中造成恐慌，增加醫護人員的負擔。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/04 14:59
總統蔡英文於六四33週年（4日）喊話堅守民主價值。（圖／總統府 檔案圖片）

總統蔡英文於六四33週年（4日）喊話堅守民主價值。（圖／總統府 檔案圖片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）六四天安門事件33週年，全球相關活動遍地開花，而香港在國安法的高壓下一片寂靜。台灣總統蔡英文今（4）日在臉書上表示，六四的集體記憶，在香港正被系統性的抹滅，喊話要堅守民主價值，並與理念相近的夥伴互相扶持。

蔡英文今日中午於臉書寫道，不同的政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式，也可能對疫情發展帶來相當不同的影響，在國際上這也是被討論及研究的重要課題。

蔡英文提及，台灣是民主社會，因為各種意見紛陳，有時候溝通成本會比較高。但也正是因為民主社會資訊較公開透明的特色，才能讓所有公民都有機會取得資訊，集思廣益，不只挖掘問題，也能尋求解決方案。台灣在全民的努力下，這兩年的防疫工作也受到國際肯定，公開透明的民主監督機制，就是非常重要的關鍵。「相反的，威權國家一味封鎖真相，箝制討論，抹煞的不只是民主價值，更有可能因為資訊不流通，導致疫情的惡化與加劇。」

提及六四與噤聲的香港，她沉重的寫下，「33年前的今天，發生了六四天安門事件。而多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有六四紀念活動的集會申請。香港多所大學中，關於民主與六四精神的雕像，也莫名遭到移除。關於六四的集體記憶，在香港正在被系統性的抹滅。但我們相信，這樣的蠻橫手段，並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，而世界威權主義也正在擴張，我們更需要堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。」

隨後，她也指出，去年的六四正逢日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，「台日間的深刻友誼讓大家都非常感動，也更是民主政體攜手防疫的具體展現」。蔡英文表示，台灣和美國，日本，及歐洲許多國家，在疫情期間都透過互相捐贈重要防疫物資，共同抵抗疫情，這就是因為「熱愛自由的人們更應該互相支持」。

蔡英文強調，身在民主國家，我們應當珍惜言論自自所打造的強韌民主，但也更應該謹慎行使言論自由的權利。尤其是在疫情期間，錯假訊息不但會造成恐慌，也會增加醫護人員的負擔。收到可疑訊息，協助澄清，不要轉傳，可以更有助於防疫。

蔡英文寫道，「我相信，儘管民主社會意見多元，但公開透明的資訊，以及積極溝通彼此說服的真摯努力，最後一定能夠讓我們團結在一起，攜手度過疫情當中的許多重要挑戰。」
六四天安門事件
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民主自由
香港
國安法
威權

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更新時間 : 2022-06-04 16:41 GMT+08:00

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