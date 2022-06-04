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朱立倫展開6天華府訪問行程 稱「該見到的朋友都會見」

朱立倫將於9日前往紐約，並於10日抵達洛杉磯，隨後於11日返台。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/04 10:46
國民黨主席朱立倫飛抵華府展開六天訪問。（圖／中央社）

國民黨主席朱立倫飛抵華府展開六天訪問。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨主席朱立倫於3日抵達華府，並預計在為期6天的訪問行程中為國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國政、學兩界以及國會友人，強調「該見到的朋友都會見。」

朱立倫台北時間2日出訪，首站快閃舊金山後，當晚轉機前往華盛頓，並在美東時間3日上午約7時抵達當地杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。

朱立倫向媒體表示，此行第一件事是為國民黨駐美代表處揭牌，第二件事是希望拜會許多老朋友，有一些午餐、晚餐與拜會行程。他強調，不管是美國政界、學界、國會或是智庫的朋友，有些過去在政府機關服務，或是有很多接觸的經驗，「大家這次老朋友相聚，我相信很多可以談的」。

朱立倫曾於2015年11月以國民黨總統候選人身分訪問華府，並於時任美國副國務卿、現任國務卿布林肯（Antony Blinken）以及時任白宮國安會亞太事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）等官員會面。

對於此次與菲方官員的會面層級，朱立倫指出，此次與上次以總統候選人身份出訪情形不同，主要是政黨外交，一方面跟美方談國民黨駐美代表處，也會觸及美台間一些議題。他相信不管是美國政府、國會、智庫或是學界，這次接觸層面「更廣更多」，並強調：「我們該見到的朋友都會見。」

中央社報導，朱立倫6日將於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表公開演說，談論國民黨對台灣未來的願景，8日將替國民黨駐美代表處揭牌。此外，此行朱立倫也將拜訪美國國務院、白宮國安會、國防部與國會，也預計拜會國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）、新美國安全中心（CNAS）等數個華府著名智庫。9日則將轉往紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，10日再到洛杉磯與僑胞會面，並於美西時間11日凌晨搭機返台。
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更新時間 : 2022-06-04 12:08 GMT+08:00

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