「六四」33週年 民進黨籲中共停止打壓內政、顛覆民主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今年是「六四」天安門事件33週年，民進黨今（4）日發布新聞稿指出，33年前的今日，無數中國人民不畏極權壓迫及生命威脅，奮不顧身追求民主、自由，如此勇敢無懼的精神，至今仍熠熠生輝令人感佩。

民進黨指出，遺憾的是，中共當局仍持續遮掩歷史真相，將「八九」、「六四」形塑成「不能說的禁語」。不僅如此，我們還看到中共當局以「維穩」為理由，持續實行諸多對人權構成嚴重威脅的法律，並通過各種方式打壓民運人士、擴大對人民的監控。更不用說對於西藏、新疆、香港等地區變本加厲的人權迫害作為，已經受到國際高度關注。

民進黨認為，中共當局不僅對內壓迫人民，對外也企圖挑戰國際秩序並顛覆人們對於民主制度的信心。當今情勢下，台灣就位於與威權角力的最前線。台灣過去曾經歷漫長威權統治的戒嚴時期，民進黨深知民主自由得來不易，必定竭盡全力捍衛台灣民主自由的生活方式，同時也期待民主自由終能在中國實現。

民進黨強調，唯有中國開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵，也才是區域和平穩定的基石。民進黨呼籲中共當局應真誠面對歷史的錯誤，深切反省並積極回應外界對其民主改革與人權保障的訴求，勿繼續與民主自由等普世價值背道而馳，才是中國人民乃至區域安定之福。